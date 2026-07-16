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Первый сезон «Очень странных дел» выпустили в VHS-версии

Специальный выпуск приурочен к 10-летию сериала
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Кадр из сериала «Очень странные дела» (1 сезон)
Кадр из сериала «Очень странные дела» (1 сезон)

Netflix подготовил специальную версию первого сезона «Очень странных дел» в честь 10-летия сериала. Эпизоды выпустили в формате VHS Special Edition с визуальным оформлением под старые видеокассеты.

«Погрузитесь снова в атмосферу первого сезона, на этот раз в ретростиле: с помехами и зернистой пленкой, как будто вы взяли кассету напрокат в видеоклубе в 1983 году», — сказали авторы.

Также они сообщили, что если версия понравится зрителям, в таком же формате выпустят и другие сезоны.

Кадр из сериала «Очень странные дела» (4 сезон)
Кадр из сериала «Очень странные дела» (4 сезон)

Сериал «Очень странные дела» вышел на Netflix в 2016 году. За это время проект получил пять сезонов, а финальная серия стала доступна зрителям в конце 2025 года. События разворачиваются в 1980-х годах в небольшом американском городе Хоукинс. После эксперимента в секретной лаборатории открывается портал в параллельное измерение Изнанку. Подростки и их родители объединяются, чтобы противостоять опасности, которая угрожает их городу.

Ранее звезды «Очень странных дел» воссоединились на красной дорожке.