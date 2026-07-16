Сериал «Очень странные дела» вышел на Netflix в 2016 году. За это время проект получил пять сезонов, а финальная серия стала доступна зрителям в конце 2025 года. События разворачиваются в 1980-х годах в небольшом американском городе Хоукинс. После эксперимента в секретной лаборатории открывается портал в параллельное измерение Изнанку. Подростки и их родители объединяются, чтобы противостоять опасности, которая угрожает их городу.