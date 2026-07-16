Netflix подготовил специальную версию первого сезона «Очень странных дел» в честь 10-летия сериала. Эпизоды выпустили в формате VHS Special Edition с визуальным оформлением под старые видеокассеты.
«Погрузитесь снова в атмосферу первого сезона, на этот раз в ретростиле: с помехами и зернистой пленкой, как будто вы взяли кассету напрокат в видеоклубе в 1983 году», — сказали авторы.
Также они сообщили, что если версия понравится зрителям, в таком же формате выпустят и другие сезоны.
Сериал «Очень странные дела» вышел на Netflix в 2016 году. За это время проект получил пять сезонов, а финальная серия стала доступна зрителям в конце 2025 года. События разворачиваются в 1980-х годах в небольшом американском городе Хоукинс. После эксперимента в секретной лаборатории открывается портал в параллельное измерение Изнанку. Подростки и их родители объединяются, чтобы противостоять опасности, которая угрожает их городу.
Ранее звезды «Очень странных дел» воссоединились на красной дорожке.