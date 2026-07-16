События сериала разворачиваются в Лас-Вегасе, где владельцы казино борются за влияние и контроль над игорным бизнесом. Главный герой Роберт Рэдман, президент одного из крупнейших отелей-казино города, пытается расширить свою империю и сохранить место на вершине. Для этого ему приходится идти на рискованные шаги.