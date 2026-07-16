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Кейт Мара сыграет в новом сериале «Римский» о казино

В актерский состав проекта также вошли Оскар Айзек и Винсент Д’Онофрио
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Кейт Мара
Кейт МараИсточник: Legion-Media

Кейт Мара присоединилась к касту нового мини-сериала Netflix «Римский» — пишет Variety. 

Главную роль в проекте исполнит Оскар Айзек. Он сыграет владельца казино в Лас-Вегасе, который пытается укрепить свое положение в мире азартного бизнеса. Кейт Мара появится в образе Холли Рив — амбициозной предпринимательницы. Вместе с актрисой к проекту присоединились Винсент Д’Онофрио, Клэнси Браун, Томас Садоски и Джейсон Шварцман

В первом сезоне сериала «Римский» будет восемь серий. Первые два эпизода снимет Джей Си Чандор. Шоураннерами выступают Брайан Коппельман и Дэвид Левин, известные по сериалу «Миллиарды». Исполнительным продюсером проекта стал Мартин Скорсезе

События сериала разворачиваются в Лас-Вегасе, где владельцы казино борются за влияние и контроль над игорным бизнесом. Главный герой Роберт Рэдман, президент одного из крупнейших отелей-казино города, пытается расширить свою империю и сохранить место на вершине. Для этого ему приходится идти на рискованные шаги.

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