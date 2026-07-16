Изначально эксперты оценивали артефакт примерно в 1 млн долларов и ожидали, что итоговая цена не превысит 2 млн, однако интерес коллекционеров значительно превзошел прогнозы. Меч использовался в ключевых сценах противостояния Люка Скайуокера и Дарта Вейдера, что существенно повысило его историческую ценность.