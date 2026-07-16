Оригинальный световой меч Люка Скайуокера, использованный в фильме «Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар» (1980), продали на аукционе за 3,75 млн долларов. Как сообщает The Hollywood Reporter, лот стал самым дорогим реквизитом франшизы, когда-либо выставленным на торги.
Изначально эксперты оценивали артефакт примерно в 1 млн долларов и ожидали, что итоговая цена не превысит 2 млн, однако интерес коллекционеров значительно превзошел прогнозы. Меч использовался в ключевых сценах противостояния Люка Скайуокера и Дарта Вейдера, что существенно повысило его историческую ценность.
Торги прошли в рамках аукциона Hollywood & Entertainment Signature Auction дома Heritage Auctions — одного из крупнейших игроков на рынке коллекционных предметов из кино и поп-культуры. Предыдущий рекорд среди лотов «Звездных войн» принадлежал модели истребителя X-wing, проданной в 2023 году за 3,135 млн долларов.