Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Световой меч Люка Скайуокера из «Звездных войн» продали на аукционе за $3,75 млн

На аукционе Heritage Auctions продали меч из «Звездных войн» за рекордную сумму
Кадр из фильма «Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар» (1980)
Кадр из фильма «Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар» (1980)Источник: Legion-Media.ru

Оригинальный световой меч Люка Скайуокера, использованный в фильме «Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар» (1980), продали на аукционе за 3,75 млн долларов. Как сообщает The Hollywood Reporter, лот стал самым дорогим реквизитом франшизы, когда-либо выставленным на торги.

Изначально эксперты оценивали артефакт примерно в 1 млн долларов и ожидали, что итоговая цена не превысит 2 млн, однако интерес коллекционеров значительно превзошел прогнозы. Меч использовался в ключевых сценах противостояния Люка Скайуокера и Дарта Вейдера, что существенно повысило его историческую ценность.

Торги прошли в рамках аукциона Hollywood & Entertainment Signature Auction дома Heritage Auctions — одного из крупнейших игроков на рынке коллекционных предметов из кино и поп-культуры. Предыдущий рекорд среди лотов «Звездных войн» принадлежал модели истребителя X-wing, проданной в 2023 году за 3,135 млн долларов.