О чем фильм «Это хит!»
Когда-то Рик Пауэр мечтал стать крутым рок-музыкантом и выступать в Карнеги-холл. Но судьба сложилась иначе: Рик влюбился в девушку из Дублина, переехал к ней и променял мечты о славе на тихую семейную жизнь. Впрочем, о музыке он не забывает — Рик зарабатывает тем, что выступает на свадьбах вместе со своей кавер-группой. Однажды среди гостей торжества оказывается Дэнни Уилсон — бывший вокалист популярного бой-бэнда «Немыслимые» и один из тех, кто, по мнению Рика, пишет «штампованные песни для впечатлительных подростков». По просьбе жениха Дэнни соглашается спеть вместе с Риком, и неожиданно для обоих у них выходит отличный дуэт.
После вечеринки Рик и Дэнни устраивают джем-сейшен, во время которого делятся музыкальными наработками и мыслями. Дэнни с благодарностью принимает от Рика советы по поводу своего готовящегося сингла. А Рик наигрывает Дэнни свою песню, которую он сочинил много лет назад, но так и не довел до ума. Воодушевленные столь приятно и полезно проведенным временем, герои прощаются на дружеской ноте. Уилсон улетает в Лос-Анджелес и вскоре выпускает сингл How to Write a Song Without You — композиция становится большим хитом и запускает его сольную карьеру. А Пауэр внезапно узнает в мега-популярной балладе свою песню, которой он ни с кем не делился. Кроме Дэнни.
Зачем смотреть
«Это хит!» (в оригинале Power Ballad — «Мощная баллада» или «Баллада Пауэра») — новое драмеди ирландского режиссера и композитора Джона Карни, пожалуй, главного романтика музыкального кино сегодня. Мировую известность Карни принесла снятая за копейки лоу-фай-мелодрама «Однажды» (2006), получившая «Оскар» за песню Falling Slowly и позволившая постановщику выйти на более высокобюджетный уровень. Будь то «Хоть раз в жизни» с Кирой Найтли и Марком Руффало, «Рок-н-рольщики» или «Это хит!» — Карни продолжает делать терапевтическое кино, наполненное светом, нотками нежности и грусти и неизменной любовью к музыке, через которую герои проживают свои истории.
Зрители, склонные к сентиментальности, получат большое удовольствие от этого несколько меланхоличного, но в целом духоподъемного кино. Звучащие на фоне или в кадре AC DC, Depeche Mode и Стиви Уандер немедленно заряжают задором, навевая воспоминания о «Школе рока» или «Рок-волне». Продолжая темы своих прошлых фильмов, Карни вновь транслирует мысль о том, что не добиться юношеской мечты — не трагедия, если ты продолжаешь заниматься тем, что любишь, умеешь отпускать прошлое и не предаешь себя настоящего.
Кастинг тоже работает на эту идею: Нику Джонасу, участнику бой-бэнда Jonas Brothers, запросто веришь в роли потерявшего свою «настоящесть» селебрити (к слову, Карни до этого провернул подобную штуку с Адамом Ливином в «Хоть раз в жизни» — фронтмен Maroon 5 прекрасно вписался в образ самовлюбленного музыканта). Джонасу удалось справиться с не самой простой задачей – сыграть в общем-то неплохого парня, который совершает подлый поступок, а затем старательно игнорирует гложущее чувство вины.
Главного героя с присущей ему органичностью играет Пол Радд, привычно убедительный в амплуа простого, обаятельно-неловкого парня. В «Хите» звезда «Человека-муравья» тоже смог поработать с объемной палитрой чувств — от высокомерия и крайней степени возмущения до энтузиазма, эмпатии и прощения.
Почему можно не смотреть
Карни удается избежать откровенного пафоса, однако нельзя не отметить, что «Хит» уступает предыдущим работам режиссера в тонкости и глубине. Драматургия местами выглядит натужной и не слишком естественной, конфликты развиваются довольно предсказуемо, мораль проговаривается в лоб. Второстепенные герои по большей части схематичные и блеклые (запоминается разве что Джек Рейнор в роли циничного продюсера, женским персонажам повезло еще меньше). Фильму не хватает бытовых деталей и какого-то ирландского шарма, из которого бы складывалась атмосфера фильма. Куда больше аутентичности было, например, в предыдущей, более скромной ленте Карни «Флора и сын».
Увы, саундтрек — главный инструмент автора — на этот раз тоже не столь выразителен. How to Write a Song Without You может пристать к языку, но напоминает скорее те самые «безопасные и знакомые» поп-хиты, которые Рик устал играть на бесконечных свадьбах. Особенно остро это ощущается в сцене с мимолетным камео Глена Хансарда, исполняющего Falling Slowly, — отдельный бонус для поклонников «Однажды», которые получат приятный укол ностальгии и невольно сравнят новую Power Ballad с той, которая когда-то изменила карьеру самого Карни.