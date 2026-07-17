После вечеринки Рик и Дэнни устраивают джем-сейшен, во время которого делятся музыкальными наработками и мыслями. Дэнни с благодарностью принимает от Рика советы по поводу своего готовящегося сингла. А Рик наигрывает Дэнни свою песню, которую он сочинил много лет назад, но так и не довел до ума. Воодушевленные столь приятно и полезно проведенным временем, герои прощаются на дружеской ноте. Уилсон улетает в Лос-Анджелес и вскоре выпускает сингл How to Write a Song Without You — композиция становится большим хитом и запускает его сольную карьеру. А Пауэр внезапно узнает в мега-популярной балладе свою песню, которой он ни с кем не делился. Кроме Дэнни.