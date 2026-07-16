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Барбара Палвин и Дилан Спроус раскрыли пол своего первенца

О беременности пара объявила в мае
Дилан Спроус и Барбара Палвин / фото: соцсети
Дилан Спроус и Барбара Палвин / фото: соцсети

Барбара Палвин и Дилан Спроус объявили пол своего будущего ребенка. В первом выпуске нового подкаста Wildmen 33-летний актер сам рассказал об этом.

«Хочешь поделиться?» — спросила Барбара мужа. «Да, мы называем ее Principessa. Не знаю, почему выбрали такое имя… по-итальянски это "принцесса". У нас будет девочка, и я этому очень рад. Да, я рад, что стану отцом девочки», — заявил актер. «Ты будешь переживать за принцессу», — парировала Палвин.

Напомним, что о беременности пара объявила в мае. Барбара и Дилан поженились в 2023 году, а познакомились в 2018-м.