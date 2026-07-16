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Ваня Дмитриенко восхитился первой коллекцией одежды Анны Пересильд

Певец поддержал бренд своей возлюбленной
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд
Ваня Дмитриенко и Анна ПересильдИсточник: Legion-Media

17-летняя Аня Пересильд запустила собственный бренд одежды. Об этом актриса рассказала в социальных сетях — она показала рекламный ролик и фото, а также призналась, что с детства мечатала создать коллекцию.  

Возлюбленный Пересильд, 20-летний певец Ваня Дмитриенко, поддержал избранницу. В комментариях к публикации он восхитился результатами ее работы.

«Шикарно… Ну просто восхитительно», — написал артист.

Анна Пересильд в одежде своего бренда / фото: соцсети
Анна Пересильд в одежде своего бренда / фото: соцсети

Поздравила юную звезду и ее мама, актриса Юлия Пересильд. Она отметила, сколько энергии, творчества и переживаний дочь вложила в новый проект.

«Моя дорогая девочка, желаю прекрасного начала. Знаю, как много сил, энергии, творчества было потрачено. Сколько переживаний и творческих вдохновений! Пусть все получится и получается дальше! Пробуй, дерзай! Вдохновляйся и вдохновляй», — написала Юлия Пересильд.

В сети коллекцию восприняли неоднозначно. Одна из вещей напомнила пользователям модель известного бренда, и актрису заподозрили в плагиате