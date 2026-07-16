17-летняя Аня Пересильд запустила собственный бренд одежды. Об этом актриса рассказала в социальных сетях — она показала рекламный ролик и фото, а также призналась, что с детства мечатала создать коллекцию.
Возлюбленный Пересильд, 20-летний певец Ваня Дмитриенко, поддержал избранницу. В комментариях к публикации он восхитился результатами ее работы.
«Шикарно… Ну просто восхитительно», — написал артист.
Поздравила юную звезду и ее мама, актриса Юлия Пересильд. Она отметила, сколько энергии, творчества и переживаний дочь вложила в новый проект.
«Моя дорогая девочка, желаю прекрасного начала. Знаю, как много сил, энергии, творчества было потрачено. Сколько переживаний и творческих вдохновений! Пусть все получится и получается дальше! Пробуй, дерзай! Вдохновляйся и вдохновляй», — написала Юлия Пересильд.
В сети коллекцию восприняли неоднозначно. Одна из вещей напомнила пользователям модель известного бренда, и актрису заподозрили в плагиате.