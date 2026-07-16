«Моя дорогая девочка, желаю прекрасного начала. Знаю, как много сил, энергии, творчества было потрачено. Сколько переживаний и творческих вдохновений! Пусть все получится и получается дальше! Пробуй, дерзай! Вдохновляйся и вдохновляй», — написала Юлия Пересильд.