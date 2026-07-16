54-летняя Кармен Электра в прозрачном наряде прогулялась по улице

Американская модель, актриса, певица, танцовщица Тара Ли Патрик, известная под псевдонимом Кармен Электра, в откровенном наряде прогулялась по улице и порадовала фанатов. Кадры и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.