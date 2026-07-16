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54-летняя Кармен Электра в прозрачном наряде прогулялась по улице

Актриса позировала перед камерой на фоне стены с граффити
Кармен Электра
Кармен ЭлектраИсточник: Legion-Media

Американская модель, актриса, певица, танцовщица Тара Ли Патрик, известная под псевдонимом Кармен Электра, в откровенном наряде прогулялась по улице и порадовала фанатов. Кадры и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Кармен Электра / фото: соцсети
Кармен Электра / фото: соцсети

54-летняя звезда «Спасателей Малибу» позировала перед камерой на фоне стены с граффити. Она повернулась к фотографу спиной и продемонстрировала фигуру в черном платье, сквозь прозрачную ткань которого просвечивали стринги. Ее эффектный образ дополнили распущенные волосы и яркий макияж глаз, выполненный в стиле smoky eyes.

Поклонники восхитились фотосессией знаменитости и принялись обсуждать ее в комментариях под снимками. «Ты такая горячая», «Великолепная женщина», «Тренировки приносят плоды в виде идеальных ягодиц», «Ты выглядишь потрясающе», «Божественная», — высказывались они.

Ранее Кармен Электра повторила откровенный образ из «Спасателей Малибу».