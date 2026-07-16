Гильдия сценаристов Америки (WGA) подала иск с требованием заблокировать слияние Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery стоимостью около 110 млрд долларов. Профсоюз считает, что сделка нарушает антимонопольное законодательство и может нанести прямой ущерб сценаристам.
В иске, поданном в федеральный суд Калифорнии, утверждается, что объединение сократит конкуренцию на рынке и приведет к снижению гонораров, уменьшению числа проектов и ухудшению условий труда. По мнению WGA, укрупнение студий даст новой компании возможность экономить за счет креативных специалистов.
Иск стал очередным этапом сопротивления сделке, которая уже столкнулась с давлением со стороны властей: ранее ее попытались оспорить генеральные прокуроры ряда штатов. Гильдия активно сотрудничает с регуляторами и ранее критиковала возможную продажу Warner Bros. Discovery еще на стадии интереса со стороны Netflix.
В Paramount Skydance отвергают претензии и настаивают, что объединенная компания, напротив, создаст больше возможностей для индустрии — включая увеличение числа проектов и стабильную занятость для сценаристов. В компании также подчеркивают, что конкурируют не только с традиционными студиями, но и с технологическими гигантами вроде Amazon, Apple и Netflix.
Сделка, продвигаемая главой Paramount Дэвидом Эллисоном, считается одной из крупнейших в истории медиаиндустрии и уже вызвала критику со стороны части голливудского сообщества, включая известных актеров. На этом фоне иск WGA усиливает давление на регуляторов и может повлиять на сроки или исход объединения.