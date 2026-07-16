В Paramount Skydance отвергают претензии и настаивают, что объединенная компания, напротив, создаст больше возможностей для индустрии — включая увеличение числа проектов и стабильную занятость для сценаристов. В компании также подчеркивают, что конкурируют не только с традиционными студиями, но и с технологическими гигантами вроде Amazon, Apple и Netflix.