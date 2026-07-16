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В сети восхитились внешностью 73-летнего Пирса Броснана на свидании с женой

73-летний артист вместе с 62-летней избранницей посетил ресторан

В сети восхитились внешностью ирландского актера Пирса Броснана на свидании с женой, американской актрисой и журналисткой Кили Шэй Смит. Материал публикует Daily Mail.

Пирс Броснан
Пирс БроснанИсточник: Legion-Media

73-летний артист вместе с 62-летней избранницей посетил популярный у знаменитостей ресторан E Baldi в Беверли-Хиллз. Он был в белой рубашке с расстегнутым воротом, черных брюках и туфлях. Его супруга была в белом платье и желтой кофте. Исполнитель роли Джеймса Бонда в последнее время носит усы и бороду, а седые волосы зачесывает назад.

Читатели издания оценили фото в комментариях. «В свои 73 года он по-прежнему очень привлекателен», «Все еще такой красавец», «До сих пор великолепен!» — указали пользователи.