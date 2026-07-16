Картина основана на пьесе Джеймса Грэма и рассказывает о покупке Мердоком британского таблоида The Sun и его превращении в самый популярный газетный бренд страны. В центре сюжета — редактор Ларри Лэмб, сыгранный Джеком О’Коннеллом, и сам Мердок в исполнении Гая Пирса. Клэр Фой исполнила роль Джулс Дэвис.