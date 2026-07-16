Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Новый фильм Дэнни Бойла откроет 82-й Венецианский кинофестиваль

Биографическая драма «Чернила» станет фильмом открытия Венеции
Кадр из фильма «Чернила»
Кадр из фильма «Чернила»

Новый фильм Дэнни Бойла «Чернила», посвященный медиамагнату Руперту Мердоку, откроет 82-й Венецианский кинофестиваль. Премьера состоится 2 сентября в главном зале Палаццо дель Синема на острове Лидо — традиционной площадке одного из старейших и самых престижных киносмотров мира.

Картина основана на пьесе Джеймса Грэма и рассказывает о покупке Мердоком британского таблоида The Sun и его превращении в самый популярный газетный бренд страны. В центре сюжета — редактор Ларри Лэмб, сыгранный Джеком О’Коннеллом, и сам Мердок в исполнении Гая Пирса. Клэр Фой исполнила роль Джулс Дэвис.

Проект стал новым сотрудничеством Бойла с продюсером Тессой Росс после «Миллионера из трущоб». Фильм полностью профинансирован StudioCanal, которая также займётся прокатом на ключевых международных рынках.

Глава фестиваля Альберто Барбера назвал «Чернила» ожидаемой премьерой, отметив, что лента показывает, как агрессивная редакционная политика и таблоидный стиль изменили британский медиарынок. Музыку к фильму написал Дэниел Пембертон, оператором выступил Элвин Х. Кюхлер.

Открытие Венецкого фестиваля традиционно задаёт тон всему киносезону и часто становится стартовой площадкой для будущих претендентов на главные награды, включая «Оскар».