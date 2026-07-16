Новый фильм Дэнни Бойла «Чернила», посвященный медиамагнату Руперту Мердоку, откроет 82-й Венецианский кинофестиваль. Премьера состоится 2 сентября в главном зале Палаццо дель Синема на острове Лидо — традиционной площадке одного из старейших и самых престижных киносмотров мира.
Картина основана на пьесе Джеймса Грэма и рассказывает о покупке Мердоком британского таблоида The Sun и его превращении в самый популярный газетный бренд страны. В центре сюжета — редактор Ларри Лэмб, сыгранный Джеком О’Коннеллом, и сам Мердок в исполнении Гая Пирса. Клэр Фой исполнила роль Джулс Дэвис.
Проект стал новым сотрудничеством Бойла с продюсером Тессой Росс после «Миллионера из трущоб». Фильм полностью профинансирован StudioCanal, которая также займётся прокатом на ключевых международных рынках.
Глава фестиваля Альберто Барбера назвал «Чернила» ожидаемой премьерой, отметив, что лента показывает, как агрессивная редакционная политика и таблоидный стиль изменили британский медиарынок. Музыку к фильму написал Дэниел Пембертон, оператором выступил Элвин Х. Кюхлер.
Открытие Венецкого фестиваля традиционно задаёт тон всему киносезону и часто становится стартовой площадкой для будущих претендентов на главные награды, включая «Оскар».