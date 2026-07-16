Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Запашный спродюсирует фильм о Куклачеве

Эдгард Запашный спродюсирует фильм о дрессировщике Юрии Куклачеве
Эдгард Запашный
Эдгард ЗапашныйИсточник: Legion-Media.ru

Народный артист России, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный выступит продюсером фильма о Юрии Куклачеве. Об этом пишет ТАСС.

Сын легендарного дрессировщика Дмитрий Куклачев заявил журналистам, что полностью доверяет Запашному процесс продюсирования картины.

«Общались с Эдгардом Вальтеровичем по поводу кино, он в этом в плане продвинутый, уже несколько фильмов спродюсировал своими силами. Он мне предложил придумать концепт», — поделился артист.

Дмитрий Куклачев отметил, что будущее кино будет семейным. Он признался, что в главных ролях хотел бы видеть Сергея Безрукова и Сергея Бурунова.