Новое фото Юлии Высоцкой активно обсуждают в соцсетях. По мнению некоторых подписчиков, 52-летняя актриса выглядит недостаточно хорошо.
На снимке Высоцкая позирует перед зеркалом в майке и коротких шортах. Пользователи обратили особое внимание на руки и ноги актрисы. Своим мнением они поделились в комментариях.
«А что с руками и ногами?», «Ноги надо спрятать», «У вас артрит на руках», — писали подписчики.
Другие же отметили, что Высоцкая прекрасно выглядит: «Какая вы классная», «Роскошная!».
К добрым комментариям присоединилась и коллега Высоцкой, 67-летняя актриса и телеведущая Лариса Гузеева.
«Свободная», — написала звезда, добавив смайлик с аплодисментами.
Ранее Юлия Высоцкая раскрыла секреты стройности без строгих диет. Она рассказала о кардиотренировке, которая помогает поддерживать фигуру.