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В сети раскритиковали внешность 52-летней Юлии Высоцкой

Актриса поделилась селфи в коротких шортах и майке
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Юлия Высоцкая
Юлия ВысоцкаяИсточник: Legion-Media

Новое фото Юлии Высоцкой активно обсуждают в соцсетях. По мнению некоторых подписчиков, 52-летняя актриса выглядит недостаточно хорошо.

На снимке Высоцкая позирует перед зеркалом в майке и коротких шортах. Пользователи обратили особое внимание на руки и ноги актрисы. Своим мнением они поделились в комментариях. 

«А что с руками и ногами?», «Ноги надо спрятать», «У вас артрит на руках», — писали подписчики. 

Юлия Высоцкая / фото: соцсети
Юлия Высоцкая / фото: соцсети

Другие же отметили, что Высоцкая прекрасно выглядит: «Какая вы классная», «Роскошная!».

К добрым комментариям присоединилась и коллега Высоцкой, 67-летняя актриса и телеведущая Лариса Гузеева

«Свободная», — написала звезда, добавив смайлик с аплодисментами.

Ранее Юлия Высоцкая раскрыла секреты стройности без строгих диет. Она рассказала о кардиотренировке, которая помогает поддерживать фигуру.