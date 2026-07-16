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Звезда «Универа» Гогунский предоставил суду самодельную выписку о доходах

Виталий Гогунский предоставил суду самодельную выписку о доходах по делу об алиментах
Виталий Гогунский на съемках сериала «Универ. 15 лет спустя»
Виталий Гогунский на съемках сериала «Универ. 15 лет спустя»

Актер Виталий Гогунский, известный по роли в сериале «Универ», предоставил самодельную выписку о доходах в ходе судебного заседания по алиментам. Об этом сообщает Super.ru со ссылкой на адвоката бывшей супруги Гогунского.

По словам адвоката Ирины Маирко Анастасии Каширской, выписка по банковскому счету за 2026 год, которую предоставил Гогунский, не была оформлена банком.

«За один год они представили выписку, которая не сформирована приложением банка и не выдана банком, а сделана самостоятельно. По какой причине они это сделали, мы сказать не можем», — заявила адвокат.

Очередное заседание состоялось 15 июля в Пресненском районном суде Москвы.

Ранее сообщалось, что экс-жена Гогунского настаивает на оплате личного водителя для дочери за 150 тыс..