Создателя нового «Властелина колец» раскритиковали за отсутствие темнокожих актеров

На данный момент известно, что в первой с 2014 года ленте по произведениям Дж. Р. Р. Толкина примут участие Джейми Дорнан, Аня Тейлор-Джой, Кейт Уинслет, Ли Пейс и Лео Вудалл. К своим ролям вернутся звезды оригинальной кинотрилогии «Властелин колец» Элайджа Вуд (Фродо), Иэн Маккеллен (Гэндальф) и Энди Серкис (Голлум). Позже будут объявлены имена новых актеров, присоединившихся к касту.