19-летняя жена Данилы Якушева Кристина Недуруева посвятила актеру трогательное послание в честь годовщины — пара познакомилась два года назад. В личном блоге Недуруева поблагодарила мужа за любовь, поддержку и заботу.
«Спасибо в первую очередь Богу за такого наставника, за такую большую любовь, которую многие ищут десятилетиями. А во вторую очередь спасибо тебе, мой друг, мой любимый, моя семья, мой муж», — написала блогерша.
Недуруева также вспомнила день их первой встречи и призналась: она уже тогда поняла, что хочет выйти за актера замуж.
«Твои забота, поддержка, понимание и уважение каждый день напоминают мне о том, почему два года назад, сидя с тобой на плите у метро, я хотела, чтобы именно ты стал моим мужем», — добавила Кристина.
40-летний актер Данила Якушев и Кристина Недуруева поженились в июне 2026 года. После свадьбы пара оказалась в центре обсуждений из-за 21-летней разницы в возрасте, однако супруги спокойно относятся к критике. Познакомились они благодаря социальным сетям: актер увидел интервью Кристины, в котором она рассказывала о желании выйти замуж, после чего написал ей и предложил познакомиться.
Ранее Якушев ответил на хейт из-за женитьбы на молодой девушке.