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19-летняя жена Данилы Якушева обратилась к нему в годовщину знакомства

Блогерша поблагодарила мужа и вспомнила их первую встречу
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Данила Якушев с женой
Данила Якушев с женой

19-летняя жена Данилы Якушева Кристина Недуруева посвятила актеру трогательное послание в честь годовщины — пара познакомилась два года назад. В личном блоге Недуруева поблагодарила мужа за любовь, поддержку и заботу.

«Спасибо в первую очередь Богу за такого наставника, за такую большую любовь, которую многие ищут десятилетиями. А во вторую очередь спасибо тебе, мой друг, мой любимый, моя семья, мой муж», — написала блогерша.

Недуруева также вспомнила день их первой встречи и призналась: она уже тогда поняла, что хочет выйти за актера замуж.

Данила Якушев и Кристина Недуруева, фото: соцсети
Данила Якушев и Кристина Недуруева, фото: соцсети

«Твои забота, поддержка, понимание и уважение каждый день напоминают мне о том, почему два года назад, сидя с тобой на плите у метро, я хотела, чтобы именно ты стал моим мужем», — добавила Кристина.

40-летний актер Данила Якушев и Кристина Недуруева поженились в июне 2026 года. После свадьбы пара оказалась в центре обсуждений из-за 21-летней разницы в возрасте, однако супруги спокойно относятся к критике. Познакомились они благодаря социальным сетям: актер увидел интервью Кристины, в котором она рассказывала о желании выйти замуж, после чего написал ей и предложил познакомиться.

Ранее Якушев ответил на хейт из-за женитьбы на молодой девушке.