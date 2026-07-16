Голливудская студия Lionsgate, владеющая франшизами «Голодные игры», «Джон Уик» и «Сумерки», может стать объектом поглощения со стороны европейских медиакомпаний Banijay и Mediawan. По данным Reuters и Variety, обе группы изучают возможность сделки, однако переговоры находятся на ранней стадии и их исход не гарантирован.
Lionsgate с рыночной капитализацией около 3,8 млрд долларов уже привлекла инвестиционный банк для оценки потенциальных предложений. При этом студия может сохранить независимость, если условия не устроят акционеров. Ранее интерес к активу уже охлаждался из‑за расхождений в оценке стоимости.
Для Banijay, известной прежде всего по телевизионным форматам вроде «Большого брата» и «Выжившего», покупка Lionsgate означала бы серьезное расширение в сторону игрового кино и владения крупной библиотекой контента. Однако компания пока сосредоточена на интеграции All3Media и может отложить возможную заявку.
Mediawan, напротив, активно наращивает присутствие на англоязычном рынке через сделки с Plan B, See-Saw Films и North Road. Приобретение Lionsgate стало бы логичным шагом в этой стратегии, дав доступ к крупным франшизам и производственной базе в США.
Сделку усложняет высокая оценка Lionsgate: акции студии торгуются с премией к аналогам, а ожидания акционеров остаются высокими. Дополнительную интригу добавляют корпоративные изменения внутри компании, включая перераспределение долей среди крупных инвесторов.
Официально Lionsgate, Banijay и Mediawan от комментариев отказались.