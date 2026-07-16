Lionsgate с рыночной капитализацией около 3,8 млрд долларов уже привлекла инвестиционный банк для оценки потенциальных предложений. При этом студия может сохранить независимость, если условия не устроят акционеров. Ранее интерес к активу уже охлаждался из‑за расхождений в оценке стоимости.