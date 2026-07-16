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Народный артист Николай Бурляев назвал проблему современного кинематографа

Бурляев: Некоторые не понимают силы воздействия экрана на умы людей
Николай Бурляев
Николай БурляевИсточник: Legion-Media.ru

У кинематографа в России есть будущее, однако его нынешним деятелям пора понять то, какое воздействие экран оказывает на умы людей. Так о проблеме современного кинематографа высказался в беседе с НСН народный артист страны, актер, кинорежиссер и сценарист Николай Бурляев.

Он назвал экран «духовно-стратегическим оружием», заметив, что раньше в прокат выходили настоящие шедевры, которые трогали зрителей, — например, работы Тарковского. Теперь же, по его словам, даже в экранизациях детских сказок создатели закладывают неверные смыслы, делая стандартных злодеев вроде Бабы-яги или Кощея друзьями главного героя. Это, по его мнению, путает молодое поколение в понятиях добра и зла.

Бурляев призвал снимать больше картин на актуальные для народа темы. Он намерен представить свои духовно-патриотические фильмы в рамках Международного фестиваля социально-значимого кино «Общее житие». Режиссер почеркнул, что показ такого кино очень важен.

Ранее Николай Бурляев назвал «Войну и мир» на 100% русским романом.