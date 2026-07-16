Народный артист Николай Бурляев назвал проблему современного кинематографа

Он назвал экран «духовно-стратегическим оружием», заметив, что раньше в прокат выходили настоящие шедевры, которые трогали зрителей, — например, работы Тарковского. Теперь же, по его словам, даже в экранизациях детских сказок создатели закладывают неверные смыслы, делая стандартных злодеев вроде Бабы-яги или Кощея друзьями главного героя. Это, по его мнению, путает молодое поколение в понятиях добра и зла.