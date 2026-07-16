Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Безрукова поддержала Ольгу Бузову на фоне травмы ноги: «Энерджайзер невероятный»

Актриса отметила удивительную работоспособность певицы
Ирина Безрукова, фото: пресс-служба
Ирина Безрукова, фото: пресс-служба

Ирина Безрукова поддержала Ольгу Бузову. Артистка отметила, что желание певицы работать, несмотря на проблемы со здоровьем, связано с удивительной работоспособностью и ответственностью.

«Оля — фантастический человек. Я не встречала таких за последние лет 15. Я не знаю, где у нее батарейки, но она энерджайзер невероятный. <…> Оля — состоявшийся человек. Скорее всего, это чувство ответственности, и она человек‑команды: встал — пошел. Она точно не пиарится!» — приводит слова Безруковой «Звездач».

Ранее стало известно, что Ольга Бузова вернулась к работе после того, как брала паузу в выступлениях по состоянию здоровья. От костылей знаменитость отказалась в пользу ортеза. Певица отметила, что травмированная нога пока не восстановилась и каждое движение вызывает боль.