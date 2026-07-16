Безрукова поддержала Ольгу Бузову на фоне травмы ноги: «Энерджайзер невероятный»

«Оля — фантастический человек. Я не встречала таких за последние лет 15. Я не знаю, где у нее батарейки, но она энерджайзер невероятный. <…> Оля — состоявшийся человек. Скорее всего, это чувство ответственности, и она человек‑команды: встал — пошел. Она точно не пиарится!» — приводит слова Безруковой «Звездач».