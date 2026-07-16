При этом, по словам актрисы, для нее было важно «дарить людям уникальные вещи». В дебютную коллекцию вошли костюм с укороченным худи и объемными шортами, приталенные рубашки с расклешенными рукавами, а также брюки и олимпийка. Как указано на сайте бренда, вещи уже поступили в продажу. Их стоимость составляет от 8,5 до 15 тысяч рублей.