Анна Пересильд недавно запустила собственный бренд одежды и уже подверглась критике в соцсетях. Ее заподозрили в копировании популярного бренда Vivienne Westwood. Поводом для обсуждения стала одна из моделей, которую пользователи сравнили с культовой блузой-корсетом Drunken британского модного дома.
Один из подписчиков опубликовал в комментариях к публикации 17-летней актрисы фотографию оригинальной модели Vivienne Westwood, впервые представленной в конце 1990-х годов.
«Какая схожесть», — написал пользователь, сопроводив сообщение задумчивым эмодзи.
При этом, по словам актрисы, для нее было важно «дарить людям уникальные вещи». В дебютную коллекцию вошли костюм с укороченным худи и объемными шортами, приталенные рубашки с расклешенными рукавами, а также брюки и олимпийка. Как указано на сайте бренда, вещи уже поступили в продажу. Их стоимость составляет от 8,5 до 15 тысяч рублей.
Ранее Анна Пересильд рассказала, как относится к тому, что ее личную жизнь обсуждают в сети.