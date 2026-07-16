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Выпустившую первую коллекцию Анну Пересильд обвинили в плагиате известного дизайнера

17-летняя актриса запустила собственный бренд одежды
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Анна Пересильд
Анна Пересильд

Анна Пересильд недавно запустила собственный бренд одежды и уже подверглась критике в соцсетях. Ее заподозрили в копировании популярного бренда Vivienne Westwood. Поводом для обсуждения стала одна из моделей, которую пользователи сравнили с культовой блузой-корсетом Drunken британского модного дома.

Анна Пересильд / фото: соцсети
Анна Пересильд / фото: соцсети

Один из подписчиков опубликовал в комментариях к публикации 17-летней актрисы фотографию оригинальной модели Vivienne Westwood, впервые представленной в конце 1990-х годов.

«Какая схожесть», — написал пользователь, сопроводив сообщение задумчивым эмодзи.

При этом, по словам актрисы, для нее было важно «дарить людям уникальные вещи». В дебютную коллекцию вошли костюм с укороченным худи и объемными шортами, приталенные рубашки с расклешенными рукавами, а также брюки и олимпийка. Как указано на сайте бренда, вещи уже поступили в продажу. Их стоимость составляет от 8,5 до 15 тысяч рублей.

Ранее Анна Пересильд рассказала, как относится к тому, что ее личную жизнь обсуждают в сети.