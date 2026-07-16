Художник и актер «Улиц разбитых фонарей» Заславский умер во сне

Анатолий Заславский, известный художник, сыгравший роль в сериале «Улицы разбитых фонарей», умер на 87-м году жизни во сне. Об этом aif.ru сообщили в его окружении.
«Вчера его супруга Ирина написала нам, что он ушел дома во сне, безболезненно. У Анатолия Савельевича была онкология», — сказал собеседник издания.
Заславский скончался 15 июля. Дата и время прощания пока не определены.
Артист родился в 1939 году в Киеве. Он окончил Киевскую среднюю художественную школу, позже учился на отделении монументальной живописи в Высшем художественно-промышленном училище имени В. И. Мухиной.
Его работы украшают общественные здания Санкт-Петербурга, Гатчины, Стрельны, Калининграда, Костромы и других городов. Работы художника регулярно экспонировались на многочисленных групповых и персональных выставках в Санкт-Петербурге, Москве, а также за рубежом — в США и Израиле.
Заславский также известен зрителю по роли художника в сериале «Улицы разбитых фонарей».