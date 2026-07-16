Художник и актер «Улиц разбитых фонарей» Заславский умер во сне

Его работы украшают общественные здания Санкт-Петербурга, Гатчины, Стрельны, Калининграда, Костромы и других городов. Работы художника регулярно экспонировались на многочисленных групповых и персональных выставках в Санкт-Петербурге, Москве, а также за рубежом — в США и Израиле.