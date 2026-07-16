Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Художник и актер «Улиц разбитых фонарей» Заславский умер во сне

Актер и художник Анатолий Заславский умер на 87-м году жизни
Художник и актер «Улиц разбитых фонарей» Заславский умер во сне
Художник и актер «Улиц разбитых фонарей» Заславский умер во снеИсточник: Аргументы и факты

Анатолий Заславский, известный художник, сыгравший роль в сериале «Улицы разбитых фонарей», умер на 87-м году жизни во сне. Об этом aif.ru сообщили в его окружении.

«Вчера его супруга Ирина написала нам, что он ушел дома во сне, безболезненно. У Анатолия Савельевича была онкология», — сказал собеседник издания.

Заславский скончался 15 июля. Дата и время прощания пока не определены.

Артист родился в 1939 году в Киеве. Он окончил Киевскую среднюю художественную школу, позже учился на отделении монументальной живописи в Высшем художественно-промышленном училище имени В. И. Мухиной.

Его работы украшают общественные здания Санкт-Петербурга, Гатчины, Стрельны, Калининграда, Костромы и других городов. Работы художника регулярно экспонировались на многочисленных групповых и персональных выставках в Санкт-Петербурге, Москве, а также за рубежом — в США и Израиле.

Заславский также известен зрителю по роли художника в сериале «Улицы разбитых фонарей».