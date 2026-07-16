«Каждый раз что-то мешает мне слиться в творческом экстазе. Мы опять виделись с ним в Сочи на “Евразии”. Опять обнялись, и опять я вспомнила свою любимую работу. Фильм, который вдохновляет меня каждый раз», — поделилась артистка.