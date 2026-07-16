Эвелина Бледанс заявила, что мечтает о сотрудничестве с режиссером Алексеем Учителем. В разговоре с News.ru актриса и телеведущая призналась: ей очень хочется попасть в его проект, но пока обстоятельства складываются против.
Знаменитость посетовала, что каждый раз, когда появляется шанс поработать с Учителем, что-то идет не так. Тем не менее, она уверена: их творческая встреча все же состоится.
«Каждый раз что-то мешает мне слиться в творческом экстазе. Мы опять виделись с ним в Сочи на “Евразии”. Опять обнялись, и опять я вспомнила свою любимую работу. Фильм, который вдохновляет меня каждый раз», — поделилась артистка.
Ранее Эвелина Бледанс впервые за долгое время вышла в свет со своей сестрой.