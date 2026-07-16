Сын актера Юрия Смирнова вспомнил о мистической связи отца с животными

«Вообще, конечно, он был помешан на котах. У нас всю жизнь были коты. Он обожал кота, который у нас в последнее время жил. Носился с ним просто по всем больницам. У кота была операция. Кот лежал на его кровати или на диване, то есть какая-то мистическая связь у него с котами. Всю жизнь были коты», — вспоминал наследник актера.