МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Народного артиста России, актера труппы Театра на Таганке Юрия Смирнова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент ТАСС. Перед погребением состоялось отпевание.
Мастер упокоен на 21-м участке, который также называют аллеей деятелей искусств. Рядом похоронены народная артистка России Екатерина Жемчужная, народная артистка СССР Марина Кондратьева и народная артистка РСФСР Зоя Зелинская.
Церемония прощания с народным артистом прошла утром 16 июля в московском Театре на Таганке, которому актер служил более 60 лет — с момента его основания. Панихида продлилась около часа. Двери театра открылись для всех желающих в 11:00 мск, всего проститься с артистом пришли более 100 человек.
Среди присутствовавших были директор Театра на Таганке, заслуженная артистка РФ Ирина Апексимова, представители столичного департамента культуры и коллеги актера. Гроб с телом Смирнова был установлен на Основной сцене, зал был украшен цветами и венками, в том числе от Департамента культуры Москвы. Во время церемонии на экране демонстрировались кадры из фильмов и фотографии из театральной жизни артиста.
Церемонию вела актриса Екатерина Рябушинская. В ходе прощания была зачитана телеграмма главы Союза театральных деятелей России Владимира Машкова, который отметил многогранность таланта Смирнова и его вклад в театр и кино. Сын артиста Максим Смирнов в заключительном слове подчеркнул, что уход отца стал неожиданностью для семьи и коллег.
Гроб с телом мастера вынесли из здания театра под продолжительные аплодисменты.
Ранее в Театре на Таганке сообщили ТАСС о том, что Смирнов умер 11 июля в возрасте 87 лет. Наиболее вероятной причиной смерти, как рассказали агентству семье актера, считают инсульт. Уход народного артиста стал для труппы неожиданностью: Смирнов до последнего выходил на сцену, в августе должен был состояться показ спектакля с его участием.
Об актере
Смирнов родился 6 ноября 1938 года. В 1963-м закончил Театральное училище имени Бориса Щукина, состоял в труппе Театра на Таганке с момента его основания. Вместе с наиболее известным художественным руководителем театра Юрием Любимовым участвовал в формировании нового художественного языка отечественной сцены. Особо известен по ролям в таких спектаклях, как «Добрый человек из Сезуана», «Мастер и Маргарита», «Берегите ваши лица», «Живой», «Десять дней, которые потрясли мир». В настоящее время с участием актера в репертуаре театра находилась постановка «Земляничная поляна».
Общероссийскую известность же приобрел благодаря роли Гаврилы в советском музыкальном телефильме 1971 года «Бумбараш», в основу которого легла одноименная повесть Аркадия Гайдара. Также снимался в фильмах «Девять дней одного года» (режиссер Михаил Ромм), «Старики-разбойники» (режиссер Эльдар Рязанов), «Летние сны» и «Близкая даль» (режиссер Виталий Кольцов), «На углу, у Патриарших» (режиссер Вадим Дербенев).