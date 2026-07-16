Юрия Смирнова похоронили на Троекуровском кладбище

Смирнов родился 6 ноября 1938 года. В 1963-м закончил Театральное училище имени Бориса Щукина, состоял в труппе Театра на Таганке с момента его основания. Вместе с наиболее известным художественным руководителем театра Юрием Любимовым участвовал в формировании нового художественного языка отечественной сцены. Особо известен по ролям в таких спектаклях, как «Добрый человек из Сезуана», «Мастер и Маргарита», «Берегите ваши лица», «Живой», «Десять дней, которые потрясли мир». В настоящее время с участием актера в репертуаре театра находилась постановка «Земляничная поляна».