Виктория Исакова вышла замуж за режиссера Юрия Мороза в 2003 году. В этом же году супруги потеряли новорожденную дочь Марину из-за тяжелого генетического заболевания. Варвара родилась спустя более чем десять лет. Летом 2025 года Юрий Мороз скончался после продолжительной болезни и был похоронен на Ваганьковском кладбище рядом со своей первой супругой, актрисой Мариной Левтовой.