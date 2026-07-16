Виктория Исакова впервые за долгое время вышла в свет вместе с дочерью Варварой — они посетили презентацию модной коллекции в Москве. 49-летняя актриса поделилась снимками с мероприятия в соцсетях, отметив, что они «оказались в эпицентре стиля» и провели вечер в светской атмосфере.
Для Исаковой это редкое публичное появление с 10-летней дочерью, рождённой в браке с режиссёром Юрием Морозом. В последние годы актриса предпочитала не афишировать семейную жизнь, поэтому выход вызвал внимание поклонников.
Виктория Исакова вышла замуж за режиссера Юрия Мороза в 2003 году. В этом же году супруги потеряли новорожденную дочь Марину из-за тяжелого генетического заболевания. Варвара родилась спустя более чем десять лет. Летом 2025 года Юрий Мороз скончался после продолжительной болезни и был похоронен на Ваганьковском кладбище рядом со своей первой супругой, актрисой Мариной Левтовой.
Ранее Виктория Исакова трогательно почтила память супруга в годовщину его смерти.