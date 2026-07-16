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77-летний актер из фильма «Финист — Ясный сокол» попал в реанимацию

Вячеслава Воскресенского экстренно госпитализировали и прооперировали
Вячеслав Воскресенский в фильме «Финист — Ясный сокол»
Вячеслав Воскресенский в фильме «Финист — Ясный сокол»

Актер Вячеслав Воскресенский, известный по фильму-сказке «Финист — Ясный сокол», находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

Как сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на окружение 77-летнего актера, ему стало плохо на прошлой неделе, после чего его экстренно госпитализировали и прооперировали.

По сообщаению друга и ученика актера, сейчас Воскресенский постепенно приходит в сознание, врачи фиксируют положительную динамику, однако его состояние остается тяжелым и требует постоянного наблюдения. По данным местных СМИ, причиной госпитализации стал разрыв аппендикса с последующим перитонитом — опасным воспалением брюшной полости.

В последние годы Воскресенский жил в Красноуральске и редко появлялся в публичном пространстве. Осенью 2025 года актер оказался в центре резонансного происшествия: на него напали двое молодых людей, проникнув в квартиру и похитив деньги. В июне 2026 года суд приговорил нападавших к длительным срокам лишения свободы в колонии строгого режима.

Вячеслав Воскресенский получил широкую известность благодаря роли в советской киносказке «Финист — Ясный сокол», которая остается популярной у зрителей и сегодня.