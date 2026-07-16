77-летний актер из фильма «Финист — Ясный сокол» попал в реанимацию

В последние годы Воскресенский жил в Красноуральске и редко появлялся в публичном пространстве. Осенью 2025 года актер оказался в центре резонансного происшествия: на него напали двое молодых людей, проникнув в квартиру и похитив деньги. В июне 2026 года суд приговорил нападавших к длительным срокам лишения свободы в колонии строгого режима.