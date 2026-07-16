Дарья Мельникова рассказала о реакции детей на ее роли

Дарья Мельникова рассказала, как ее дети воспринимают актерскую работу мамы. На съемках нового сезона «Папиных дочек» актриса поделилась, что самый прямолинейный отклик однажды пришел от семилетнего сына. Об этом рассказывает Super.
«Почему ты в кадре такая дрянь? Ты же в жизни не такая дрянь. Зачем ты выбираешь такие роли?» — вспомнила слова наследника актриса.
На это Мельникова отвечает так: «Ну ты же должен что‑то есть».
Актриса поделилась, что все время проводит с детьми, а потому они часто бывают на площадках. По словам артистки, ее наследники буквально жили на съемках, пока были маленькими.
«Это просто капец как муторно. Естественно, я беру их на площадку часто. Когда они совсем крошечные, то они, в принципе, живут в вагончике», — добавила она.
Ранее Дарья Мельникова показала выступление 10-летнего сына в актерской школе.