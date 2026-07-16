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Валерия Гай Германика откровенно рассказала, чем питается на съемочной площадке

На первом месте в списке любимых продуктов режиссера — горох
Валерия Гай Германика
Валерия Гай ГерманикаИсточник: Legion-Media.ru

Режиссер Валерия Гай Германика в личном блоге поделилась, что предпочитает видеть на съемочной площадке определенный набор продуктов. На первом месте в этом списке — горох: знаменитость считает его буквально «пищей богов». Об этом сообщает Super.

В числе других любимых продуктов режиссера — черный виноград без косточек, черешня, клубника, сезонные овощи, а еще капуста и морковь с солью. Кроме того, Германика рассказала об одном необычном пищевом эксперименте: целый месяц ее рацион почти полностью состоял из редиски.

Также звезда показала кадры своего рабочего дня и домашних забот.

Ранее Валерия Гай Германика объяснила, в чем проблема современного кино.