По биографии Куклачева снимут фильм

По его словам, идея создания картины родилась в разговоре с Эдгардом Запашным, который предложил подумать над концептом сценария. Сейчас Дмитрий Куклачев уже передал ему свои наработки. «Может получиться очень драматичный и интересный фильм, потому что очень много событий и разных ситуаций с ним случались за 70 лет. Это не просто история Куклачева — это еще и животные, огромное количество животных в его жизни, которые также были бы участниками этого фильма», — добавил он.