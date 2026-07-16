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По биографии Куклачева снимут фильм

Артист Дмитрий Куклачев видит в главной роли ведущих российских актеров
Юрий Куклачев
Юрий КуклачевИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Биографический фильм о народном артисте РСФСР Юрии Куклачеве может выйти как в формате полного метра, так и в виде сериала. Об этом в беседе с ТАСС рассказал его сын, заслуженный артист РФ Дмитрий Куклачев.

«Это именно биографический фильм, тем более что папа застал несколько периодов — становление и распад Советского Союза и уже современной России. То есть здесь можно рассматривать несколько вариантов, начиная от несколько серийного фильма для телевидения, заканчивая полноценным художественным для кинотеатра», — сказал собеседник агентства.

Юрий Куклачев
Юрий КуклачевИсточник: Legion-Media.ru

По его словам, идея создания картины родилась в разговоре с Эдгардом Запашным, который предложил подумать над концептом сценария. Сейчас Дмитрий Куклачев уже передал ему свои наработки. «Может получиться очень драматичный и интересный фильм, потому что очень много событий и разных ситуаций с ним случались за 70 лет. Это не просто история Куклачева — это еще и животные, огромное количество животных в его жизни, которые также были бы участниками этого фильма», — добавил он.

Говоря о кастинге, Куклачев отметил, что видит в главной роли ведущих российских актеров. «Однозначно это должны быть наши звезды. Говоря о схожести характеров героя и актера, которого тот играет: Сергей Безруков может воплотиться в любую роль, и в роль моего отца в том числе. Если будет очень крепкий, интересный написан сценарий, то я думаю, что наши первые актеры страны с огромным желанием выступят в этой роли. Сергей Бурунов, например, ведь это должна быть комедийная история, но, конечно с нотками драматизма», — заключил Дмитрий Куклачев.