Сиделка Юрия Смирнова рассказала о последних днях актера перед смертью

«Я даже ни разу и не видела, чтобы он как-то чувствовал себя плохо. Что он умрет, он говорил: “Свет, я выкарабкаюсь, мне в августе в театре играть спектакль”… А в августе он еще собирался поехать отдохнуть… Уже и билеты куплены, и путевки», — рассказала сиделка.