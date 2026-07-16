Певица и актриса Рита Ора появилась на публике в откровенном наряде вместе с мужем, режиссером Тайкой Вайтити. Снимки пары опубликовало издание Daily Mail.
14 июля знаменитости посетили премьеру картины «Наследники: Злодейская Страна Чудес» в Лос-Анджелесе.
Для выхода в свет артистка выбрала бордовое полупрозрачное платье с расклешенной юбкой и перчатки.
Ее супруг пришел на мероприятие в белой футболке, сером костюме и кроссовках. Во время вечера Рита Ора и Тайка Вайтити целовались и обнимались перед камерами.
Ранее Рита Ора в корсетном мини-платье от российского дизайнера вышла на публику.