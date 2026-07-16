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Рита Ора и режиссер Тайка Вайтити появились вместе на публике

Актриса снялась с мужем на премьере фильма
Рита Ора и Тайка Вайтити
Рита Ора и Тайка ВайтитиИсточник: Legion-Media.ru

Певица и актриса Рита Ора появилась на публике в откровенном наряде вместе с мужем, режиссером Тайкой Вайтити. Снимки пары опубликовало издание Daily Mail.

14 июля знаменитости посетили премьеру картины «Наследники: Злодейская Страна Чудес» в Лос-Анджелесе.

Тайка Вайтити и Рита Ора
Тайка Вайтити и Рита ОраИсточник: Legion-Media.ru

Для выхода в свет артистка выбрала бордовое полупрозрачное платье с расклешенной юбкой и перчатки.

Ее супруг пришел на мероприятие в белой футболке, сером костюме и кроссовках. Во время вечера Рита Ора и Тайка Вайтити целовались и обнимались перед камерами.

Ранее Рита Ора в корсетном мини-платье от российского дизайнера вышла на публику.