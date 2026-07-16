28-летняя возлюбленная Венсана Касселя снялась в купальнике

Возлюбленная Венсана Касселя, 28-летняя модель Нара Баптиста, снова привлекла внимание поклонников. Она выложила в соцсети новый снимок, на котором позирует в откровенном купальнике.
На фото знаменитость запечатлена на фоне виллы. На ней надет леопардовый лиф бикини и минималистичные черные плавки.
Образ дополнили солнцезащитные очки. Модель распустила кудрявые волосы и отказалась от макияжа, сделав акцент на естественности.
Ранее возлюбленная Венсана Касселя показала фото годовалого сына от актера.