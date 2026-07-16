В этот момент нужно внимательно присмотреться к зрителям на трибунах. Как раз во время приказа женщина из массовки, сидящая в правой части экрана, решает убрать с глаз зрителей пластиковую бутылку, стоявшую рядом с ней на ступеньках. Конечно, сидеть под палящим солнцем на протяжении многих дублей совсем не комфортно. Но пластиковые бутылки, распространившиеся лишь в 70-х, на съемки лучше бы не брать.