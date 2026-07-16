Историческая драма «Гладиатор» — один из наиболее известных творений именитого американского режиссера Ридли Скотта. Фильм снимался в сложных условиях. Сценарий неоднократно переписывался, исполнитель главной роли Рассел Кроу получал травму за травмой, актер Оливер Рид, сыгравший Проксимо, умер от сердечного приступа прямо во время съемок. Однако результат превзошел все ожидания.
«Гладиатор» получил сразу пять премий «Оскар», в том числе как лучший фильм. Также картину удостоилась двух «Золотых глобусов», четырех премий BAFTA и целого букета прочих наград. Кассовые сборы превысили 450 миллионов долларов, что поставило его на вторую строчку в списке самых успешных фильмов года после «Миссия: невыполнима 2». Однако масштабная картина не обошлась без ряда исторических неточностей, пропущенных Ридли Скоттом на экран.
Ногу в стремя
В середине фильма гладиаторы Проксимо прибывают в Рим, чтобы принять участие в грандиозном представлении по мотивам битвы при Заме. Им уготована роль потерпевших поражение карфагенян, но Максимус (Кроу) организует оборону и ломает ход представления. По ходу битвы он вскакивает на трофейную лошадь и начинает преследовать оставшуюся колесницу противника. Хотя совершенно непонятно, как герой Рассела Кроу смог это провернуть.
Во-первых, его лошадь оседлана, хотя до этого была впряжена в колесницу. Это два разных типа подготовки лошади к бою, которые на практике не совмещаются. Во-вторых, ноги Максимус ставит в стремена. Это гениальное изобретение, позволяющее всаднику прочно держаться на спине коня и наносить более мощные удары противнику. Однако массовое применение стремян начинается лишь в V веке, тогда как на экране приблизительно 180-й год до нашей эры.
Предъявителю флаера скидка
Объявленные императором Коммодом (Хоакин Феникс) гладиаторские игры — важное событие для жителей Рима. Мало того, что это интересное зрелище, так по ходу действия еще и планируется раздача хлеба. Естественно, что новость о предстоящем представлении быстро распространяется по всей столице империи.
Одним из каналов распространения информации служат листовки, одна из которых появляется в кадре. Двухцветная, напечатанная на плотной бумаге листовка, выглядит нарядно, но не соотносится со внутренним временем картины. Во II веке д.н.э. бумага была невероятной экзотикой, использовалась только в Китае и делалась из шелка. До изобретения привычной бумаги из деревянной массы оставалось еще около ста лет, а до ее использования в качестве материала для листовок — пара тысячелетий.
Не дожидаясь Колумба
Ближе к концу фильма Коммод, чувствующий, как пошатывается его трон, решает расправиться с оппозицией. К вопросу он подходит изобретательно, применяя самые разные методы убийств. Так сенатора Гая (Джон Шрэпнел) устраняют с помощью ядовитой змеи, подброшенной ему ночью в постель.
Красно-желто-черный узор на коже пресмыкающегося позволяет опознать Мексиканскую молочную змею — неядовитого представителя семейства ужеобразных, обитающую в Мексике и на юге США. Они довольно неприхотливы и перевезти их через океан не сложно. Для этого нужно лишь открыть Америку, что и проделал Христофор Колумб примерно через 1700 лет после событий «Гладиатора».
Не птица
Еще один гость из Соединенных Штатов появляется на экране в первой половине картины, когда преданный Максимус приезжает в свое поместье и обнаруживает жену и сына убитыми. Когда он бредет по пожарищу, на пути у него оказывается курица коричневатой раскраски, которая быстро ретируется за ближайшие кусты.
Это курица породы Род-айленд ред, выведенной в XIX веке в штате Род-Айленд. Сама по себе порода оказалась крайне удачной и быстро распространилась по миру, образовав множество гибридов. Она даже стала птицей-символом Род-Айленда. Но появиться в древнем Риме такая курица никак не могла.
Бутылочку не выбрасывайте
Гостья из XX века появляется в сцене, когда герой Рассела Кроу открывает всем свое лицо и настоящее имя. Император Коммод решает спуститься на арену Колизея и лично приветствовать победивших гладиаторов. Но перед этим на песок выбегают легионеры и берут выживших бойцов в окружение, а их командир приказывает гладиаторам бросить оружие.
В этот момент нужно внимательно присмотреться к зрителям на трибунах. Как раз во время приказа женщина из массовки, сидящая в правой части экрана, решает убрать с глаз зрителей пластиковую бутылку, стоявшую рядом с ней на ступеньках. Конечно, сидеть под палящим солнцем на протяжении многих дублей совсем не комфортно. Но пластиковые бутылки, распространившиеся лишь в 70-х, на съемки лучше бы не брать.
С другого ракурса
Редкий фильм обходится без появления в кадре оборудования или членов съемочной бригады. Не избежал этого и «Гладиатор». Однако заметить этот киноляп можно лишь внимательно вглядываясь в нужную точку экрана.
Оператор вместе с камерой возникают в сцене сражения Максимуса с гладиаторами на арене в Африке. После того как герой Кроу швыряет меч в ложу знати и громогласно вопрошает, весело ли собравшимся, камера делает облет трибун. В этот момент в левой части экрана виден мужчина в джинсах и современной рубашке, стоящий у камеры, снимающей происходящее с другого ракурса.
Колесница с сюрпризом
Самый известный киноляп в фильме Ридли Скотта расположен в сцене битвы на арене римского Колизея. Гладиаторы под руководством Максимуса одну за другой ловко выводят из строя колесницы противника. Одна из них, запряженная белыми лошадьми, валится на бок, и в этот момент под платформой лучника отчетливо виден современного вида газовый баллон с манометром и трубами.
Это устройство использовалось для придания колеснице неровного хода. По сигналу оператора поршень, толкаемый сжатым воздухом из баллона, мог заставить колесницу пошатываться, подпрыгивать или даже перевернуться, как это было показано в сцене боя. Киноляп заметили еще на производственном этапе, но повторные съемки стоили слишком дорого, а кадр был очень нужен для сюжета. Поэтому его оставили в картине, надеясь, что мимолетный киноляп не испортит общего впечатления.