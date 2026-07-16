Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Джессика Альба снимается в ремейке комедии «Из 13 в 30»

Премьера фильма запланирована на 2027 год
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Джессика Альба
Джессика АльбаИсточник: Reuters

Джессика Альба присоединилась к актерскому составу ремейка романтической комедии «Из 13 в 30» — пишет Deadline.

Какую роль исполнит актриса, пока не раскрывается. Съемки фильма уже начались в Лос-Анджелесе. Вместе с Альбой в картине снимаются Эмили Бейдер, Логан Лерман и Аделин Рудольф.

Дженнифер Гарнер в фильме «Из 13 в 30»
Дженнифер Гарнер в фильме «Из 13 в 30»

Продюсером проекта выступает звезда оригинального фильма Дженнифер Гарнер. Режиссером стал Бретт Хейли, а сценарий пишут Ханна Маркс и Флора Грисон. Премьера ремейка ожидается в 2027 году.

Лента «Из 13 в 30», вышедшая в 2004 году, рассказывала о 13-летней Дженне Ринк, которая мечтала поскорее стать взрослой. В свой день рождения ее желание неожиданно исполняется, и она просыпается в теле 30-летней успешной женщины. Картина собрала в мировом прокате около 96 млн долларов. 

Ранее 45-летняя Джессика Альба показала кадры с отдыха в Италии.