Джессика Альба присоединилась к актерскому составу ремейка романтической комедии «Из 13 в 30» — пишет Deadline.
Какую роль исполнит актриса, пока не раскрывается. Съемки фильма уже начались в Лос-Анджелесе. Вместе с Альбой в картине снимаются Эмили Бейдер, Логан Лерман и Аделин Рудольф.
Продюсером проекта выступает звезда оригинального фильма Дженнифер Гарнер. Режиссером стал Бретт Хейли, а сценарий пишут Ханна Маркс и Флора Грисон. Премьера ремейка ожидается в 2027 году.
Лента «Из 13 в 30», вышедшая в 2004 году, рассказывала о 13-летней Дженне Ринк, которая мечтала поскорее стать взрослой. В свой день рождения ее желание неожиданно исполняется, и она просыпается в теле 30-летней успешной женщины. Картина собрала в мировом прокате около 96 млн долларов.
Ранее 45-летняя Джессика Альба показала кадры с отдыха в Италии.