Лента «Из 13 в 30», вышедшая в 2004 году, рассказывала о 13-летней Дженне Ринк, которая мечтала поскорее стать взрослой. В свой день рождения ее желание неожиданно исполняется, и она просыпается в теле 30-летней успешной женщины. Картина собрала в мировом прокате около 96 млн долларов.