Московская международная неделя кино пройдет в конце августа

В пресс-службе добавили, что в 2025 году Московскую международную неделю кино посетили более 700 тыс. человек. По ее итогам были подписаны соглашения о сотрудничестве с Египтом, Мексикой, Бразилией и Турцией, а также поданы первые заявки на рибейты — компенсацию части стоимости для международных проектов, которые реализуются в столице.