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Московская международная неделя кино пройдет в конце августа

Деловые мероприятия в рамках недели кино пройдут 27—28 августа на кинозаводе «Москино»
Домашний кинотеатр
Домашний кинотеатрИсточник: Unsplash

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Московская международная неделя кино пройдет на нескольких столичных площадках с 24 по 30 августа. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Все желающие смогут посмотреть отечественные и зарубежные новинки, присоединиться к акции “Ночь кино”, посетить встречи с известными кинодеятелями, лекции, экскурсии, мастер-классы. Деловая программа будет включать больше 40 сессий, посвященных развитию индустрии», — приводит слова Сергуниной пресс-служба столичного департамента культуры.

Деловые мероприятия в рамках недели кино пройдут 27—28 августа на кинозаводе «Москино». Экспертные дискуссии объединят профессионалов из России и других стран, в числе которых Индия, Таиланд, Турция. Участники обсудят ключевые аспекты производства и продвижения фильмов, использование искусственного интеллекта, изменение зрительских предпочтений, роль онлайн-платформ и другие темы. Кроме того, гостей познакомят с возможностями, доступными представителям индустрии в московском кинокластере.

Площадками события станут кинопарк и кинозавод «Москино», кинотеатры одноименной сети и «Художественный», а также другие городские пространства, по которым будет курсировать мобильный кинотеатр.

В пресс-службе добавили, что в 2025 году Московскую международную неделю кино посетили более 700 тыс. человек. По ее итогам были подписаны соглашения о сотрудничестве с Египтом, Мексикой, Бразилией и Турцией, а также поданы первые заявки на рибейты — компенсацию части стоимости для международных проектов, которые реализуются в столице.