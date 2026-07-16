Московская международная неделя кино пройдет в конце августа

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Московская международная неделя кино пройдет на нескольких столичных площадках с 24 по 30 августа. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
«Все желающие смогут посмотреть отечественные и зарубежные новинки, присоединиться к акции “Ночь кино”, посетить встречи с известными кинодеятелями, лекции, экскурсии, мастер-классы. Деловая программа будет включать больше 40 сессий, посвященных развитию индустрии», — приводит слова Сергуниной пресс-служба столичного департамента культуры.
Деловые мероприятия в рамках недели кино пройдут
Площадками события станут кинопарк и кинозавод «Москино», кинотеатры одноименной сети и «Художественный», а также другие городские пространства, по которым будет курсировать мобильный кинотеатр.
В пресс-службе добавили, что в 2025 году Московскую международную неделю кино посетили более 700 тыс. человек. По ее итогам были подписаны соглашения о сотрудничестве с Египтом, Мексикой, Бразилией и Турцией, а также поданы первые заявки на рибейты — компенсацию части стоимости для международных проектов, которые реализуются в столице.