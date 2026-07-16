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59-летняя Николь Кидман показала свои детские фото

На сниках будущая звезда позирует вместе с сестрой
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Николь Кидман
Николь КидманИсточник: Legion-Media

Николь Кидман поделилась редкими архивными снимками с младшей сестрой Антонией по случаю ее дня рождения. В личном блоге 59-летняя звезда опубликовала две фотографии, сделанные много лет назад, и поздравила именинницу.

На одном снимке будущая актриса позирует с сестрой на улице, на другом они запечатлены дома. Юная Кидман держит в руках кошку.

Николь Кидман с сестрой / фото: соцсети
Николь Кидман с сестрой / фото: соцсети

«Счастливейшего дня рождения, моя дорогая сестра», — написала актриса.

В отличие от сестры, Антония Кидман не стала связывать свою жизнь с кино. Она выбрала карьеру в журналистике и теперь работает телеведущей. Кроме того, сестра актрисы — многодетная мать. Она воспитывает шестерых детей: четверых от первого брака и двоих от второго. 

Ранее Николь Кидман трогательно поздравила дочь с 18-летием.