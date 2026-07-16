В отличие от сестры, Антония Кидман не стала связывать свою жизнь с кино. Она выбрала карьеру в журналистике и теперь работает телеведущей. Кроме того, сестра актрисы — многодетная мать. Она воспитывает шестерых детей: четверых от первого брака и двоих от второго.