Николь Кидман поделилась редкими архивными снимками с младшей сестрой Антонией по случаю ее дня рождения. В личном блоге 59-летняя звезда опубликовала две фотографии, сделанные много лет назад, и поздравила именинницу.
На одном снимке будущая актриса позирует с сестрой на улице, на другом они запечатлены дома. Юная Кидман держит в руках кошку.
«Счастливейшего дня рождения, моя дорогая сестра», — написала актриса.
В отличие от сестры, Антония Кидман не стала связывать свою жизнь с кино. Она выбрала карьеру в журналистике и теперь работает телеведущей. Кроме того, сестра актрисы — многодетная мать. Она воспитывает шестерых детей: четверых от первого брака и двоих от второго.
Ранее Николь Кидман трогательно поздравила дочь с 18-летием.