Хотиненко объяснил, почему не начал съемки фильма про Галину Вишневскую

Режиссер Владимир Хотиненко продолжает работу над художественным фильмом об оперной певице Галине Вишневской. На днях лента была презентована во время питчинга полнометражных проектов, производством которых занимаются студии, не являющиеся лидерами отечественного кинопроизводства. При этом о планах режиссера было известно еще несколько лет назад. Картине, объяснил режиссер, необходимо финансирование.