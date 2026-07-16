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Хотиненко объяснил, почему не начал съемки фильма про Галину Вишневскую

Картине, объяснил режиссер, необходимо финансирование
Владимир Хотиненко
Владимир ХотиненкоИсточник: Legion-Media.ru

Режиссер Владимир Хотиненко продолжает работу над художественным фильмом об оперной певице Галине Вишневской. На днях лента была презентована во время питчинга полнометражных проектов, производством которых занимаются студии, не являющиеся лидерами отечественного кинопроизводства. При этом о планах режиссера было известно еще несколько лет назад. Картине, объяснил режиссер, необходимо финансирование.

«Мы проделали серьезную подготовительную работу, нашли артистов — Владимир Вдовиченков, Александра Урсуляк, Галина Тюнина, Евгения Симонова, но кино всегда зависит от денег. Небольшую часть средств на подготовительный период нам выделили. Мы представили картину в Фонде кино. Теперь ждем решения по окончательному финансированию», — объяснил он в беседе с «Известиями».

Хотиненко подчеркнул, что это будет не байопик, а хроника жизни, пронизанная художественной фантазией. Кроме того, режиссер рассказал, что в основном действии фильма не будет Мстислава Ростроповича. Супруг певицы появится в эпилоге.