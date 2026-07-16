Данила Козловский отреагировал на победу сборной Аргентины над Англией в полуфинале чемпионата мира по футболу. Актер, который поддерживает аргентинскую команду, поделился эмоциями в личном блоге.
«Нас ждет великий финал! Я сейчас про футбол», — написал Козловский.
За матчем также следил Максим Виторган, который болел за сборную Англии. После игры актер раскритиковал главного тренера команды Томаса Тухеля, посчитав, что его тактика после первого забитого мяча оказалась ошибочной.
«Я болел за Англию. Как и всегда. Но все по делу. А, казалось, Англия наконец-то решила свой вечный вопрос с тренером. Но... Как можно при счете 1:0 отказываться вообще от контригры? Пять высоких здоровенных защитников-столбов против маленького и юркого нападения Аргентины? А Аргентина, конечно, банда», — написал Виторган.
Напомним, 15 июля 2026 года состоялся полуфинальный матч между командами Англии и Аргентины. Матч завершился со счетом 1:2 в пользу Аргентины, которая вышла в финал ЧМ-2026, где сразится со сборной Испании. Финал состоится 19 июля 2026 года.
Ранее 41-летний Данила Козловский высказался о возрасте.