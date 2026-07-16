«Я болел за Англию. Как и всегда. Но все по делу. А, казалось, Англия наконец-то решила свой вечный вопрос с тренером. Но... Как можно при счете 1:0 отказываться вообще от контригры? Пять высоких здоровенных защитников-столбов против маленького и юркого нападения Аргентины? А Аргентина, конечно, банда», — написал Виторган.