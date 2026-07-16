Режиссер фильма про «Руки вверх!» поделился впечатлениями Жукова от кинокартины

Режиссер документального фильма Национальной Медиа Группы (НМГ) под названием «Здравствуй, это я! История группы “Руки вверх!”» Александр Игудин рассказал о съемках кинокартины, а также раскрыл впечатления солиста поп-группы Сергея Жукова от кинокартины.
«Этим документальным фильмом можно поставить жирный восклицательный знак в 30-летней биографии группы “Руки вверх!”. Наш фильм честный и объясняет всем, что “Руки вверх!” — самая народная группа в стране», — рассказал Игудин в интервью НМГ ДОК.
По его словам, поводом для съемок послужили юбилей исполнителя и 30-летие группы «Руки вверх!». Он отметил, что на участие в съемках Жукова убедили только истории людей, на которых музыка группы повлияла в трудный период жизни. Режиссер искал таких героев более трех лет — они рассказывали о том, как песни «Руки вверх!» помогли им выжить в пограничных состояниях между жизнью и смертью. В фильме прозвучат факты, о которых Жуков никогда не рассказывал публично, включая то, как он выживал в 90-е, еще до появления группы.
«Сережа плакал, когда смотрел это кино. Слезы, удивление, восторг — такие были реакции», — поделился режиссер.
Игудин признался, что изначально критически относился к творчеству группы, однако после общения с Жуковым и вторым основателем группы Алексеем Потехиным он полностью пересмотрел свое отношение к их творчеству. По его мнению, секрет успеха коллектива заключается в том, что они пели о чувствах, созвучных огромному количеству людей.
«Жуков говорил со всей страной. “Руки вверх!” собирали стадионы, они стали для всех своими. Это же не продюсерский, а авторский проект, и ощущение, что ты сидишь с человеком за одним столом, пьешь чай и он вдруг начинает петь», — объяснил режиссер.
Он также отметил, что съемки фильма проходили в Санкт-Петербурге, Москве и Ярославле, работа над кинокартиной проходила в течение года. Кроме того, в создании фильма приняли участие музыкальные критики, композиторы, а также актеры, среди которых Сергей Безруков, Иван Охлобыстин, Игорь Николаев, Яна Чурикова, Сергей Минаев и Илья Легостаев. Название фильму дал сам Игудин.
«Хотелось, чтобы это была строчка из одноименной песни-признания. А фильм — обращением Сергея ко всем поклонникам», — поделился он.