Режиссер фильма про «Руки вверх!» поделился впечатлениями Жукова от кинокартины

По его словам, поводом для съемок послужили юбилей исполнителя и 30-летие группы «Руки вверх!». Он отметил, что на участие в съемках Жукова убедили только истории людей, на которых музыка группы повлияла в трудный период жизни. Режиссер искал таких героев более трех лет — они рассказывали о том, как песни «Руки вверх!» помогли им выжить в пограничных состояниях между жизнью и смертью. В фильме прозвучат факты, о которых Жуков никогда не рассказывал публично, включая то, как он выживал в 90-е, еще до появления группы.