В сиквеле фильма «Макаров» может появиться ИИ-образ Маковецкого

Режиссер Владимир Хотиненко в беседе с «Известиями» раскрыл название возможного продолжения фильма «Макаров», который он выпустил в 1993 году, «Нейро Макаров. Время злых клоунов». При этом предполагается, что герой Сергея Маковецкого в картине будет существовать в нейропространстве.
«В финале (фильма 1993 года. — Ред.) Макаров стреляется из “Макарова”. Но у него остается сын, маленький мальчик Оська, который говорит стихами Мандельштама. И вот прошло 30 лет: парень вырос, стал продвинутым айтишником и решил создать аватар своего папы — героя Сергея Маковецкого, чтобы с ним пообщаться», — рассказал Хотиненко о сюжете продолжения.
В работе он задействовал своих студентов. Хотиненко преподает на кафедре режиссуры игрового кино во ВГИКе.