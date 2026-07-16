17-летняя Анна Пересильд запустила собственный бренд одежды ANKA PERESILD. В соцсетях актриса показала рекламный ролик и первые вещи из коллекции.
В нее вошли костюмы с объемными шортами и толстовками с рукавами-фонариками, брюки и олимпийка, а также приталенные рубашки с необычными вырезами. Цены на вещи составляют от 8,5 до 15 тысяч рублей.
По словам Пересильд, о собственном бренде она мечтала с детства. Над проектом вместе с командой актриса работала больше полугода.
«Этот бренд — моя детская мечта, которая осуществилась. Самое главное и интересное для меня — это возможность дарить людям уникальные вещи, которые способны особенно прекрасно выразить их красоту», — написала она.
Ранее стало известно, как 17-летняя Анна Пересильд сдала ЕГЭ.