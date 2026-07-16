Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

17-летняя Анна Пересильд представила собственный бренд одежды

Актриса призналась, что мечтала об этом с детства
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Анна Пересильд / фото: соцсети
Анна Пересильд / фото: соцсети

17-летняя Анна Пересильд запустила собственный бренд одежды ANKA PERESILD. В соцсетях актриса показала рекламный ролик и первые вещи из коллекции.

В нее вошли костюмы с объемными шортами и толстовками с рукавами-фонариками, брюки и олимпийка, а также приталенные рубашки с необычными вырезами. Цены на вещи составляют от 8,5 до 15 тысяч рублей.

Анна Пересильд / фото: соцсети
Анна Пересильд / фото: соцсети
Анна Пересильд / фото: соцсети
Анна Пересильд / фото: соцсети

По словам Пересильд, о собственном бренде она мечтала с детства. Над проектом вместе с командой актриса работала больше полугода.

«Этот бренд — моя детская мечта, которая осуществилась. Самое главное и интересное для меня — это возможность дарить людям уникальные вещи, которые способны особенно прекрасно выразить их красоту», — написала она. 

Ранее стало известно, как 17-летняя Анна Пересильд сдала ЕГЭ.