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Раскрыта многомиллионная стоимость выступления Наталии Орейро в России

Shot: Наталия Орейро согласилась выступить в России за 28 миллионов рублей
Наталия Орейро
Наталия ОрейроИсточник: Legion-Media.ru

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро согласилась выступить в России на частных мероприятиях за многомиллионный гонорар. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

60-минутное выступление звезды «Дикого ангела» обойдется организаторам в 28 миллионов рублей, если артистка исполнит свои хиты без фонограммы. С пением поверх фонограммы концерт Орейро будет стоить 19 миллионов рублей.

Отмечается, что актриса готова жить только в двухкомнатном люксе пятизвездочного отеля. В ее райдер входят растительная пища, кедровое молоко и дубайский шоколад.

Ранее Орейро заявила, что отказалась от карьеры в Голливуде и никогда бы не переехала в США. Решение актриса объяснила тем, что контракт предполагал бы переезд, смену языка, отсутствие главных ролей и возможности выбирать интересные проекты.