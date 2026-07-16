Телеведущий из Италии словами «мультик ваш прославился везде» описал «Машу и Медведя»

«В Италии в какой-то момент все дети только о Маше со своим Медведем [и говорили]. Не знаю, как случилось так, но мультик ваш прославился везде», — отметил Арнальди. Лобушкин же уточнил, что мультсериал «Маша и Медведь» нравится детям во всем мире.