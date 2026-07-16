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Даша из «Папиных дочек» раскрыла, общается ли с коллегами по сериалу

Анастасия Сиваева призналась, что «сестры» не общаются за пределами съемочной площадки
Анастасия Сиваева
Анастасия СиваеваИсточник: Legion-Media.ru

На площадке нового сезона «Папиных дочек» актеры раскрыли детали своих отношений за кадром. Анастасия Сиваева, которая играет Дашу Васнецову, честно призналась: «сестры» практически не пересекаются вне работы.

У каждой из участниц проекта своя насыщенная жизнь, поэтому собираться вместе специально у них не получается. Однако, когда судьба все же сводит коллег на одной съемочной площадке, это превращается в настоящий праздник.

«На самом деле у каждой настолько уже своя жизнь, взрослая, серьезная, в которой куча дел, поэтому специально мы не собираемся, но когда видимся — это праздник для нас», — приводит слова актрисы Super.

Ранее Анастасия Сиваева рассказала, как сын относится к ее профессии.