Премьеру «Бэтмена 2» с Робертом Паттинсоном перенесли на 2028 год

Сдвиг «Бэтмена 2» также объясняется производственными причинами: съемки продолжения были отложены примерно на пять месяцев, и новая дата дает Ривзу больше времени на монтаж и финализацию. Картина останется в формате IMAX и продолжит мрачную криминальную линию первой части, ставшей одним из ключевых хитов DC последних лет.