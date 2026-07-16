Премьеру «Бэтмена 2» с Робертом Паттинсоном перенесли на 2028 год

Премьера «Бэтмена 2» Мэтта Ривза официально перенесена на 18 февраля 2028 года — фильм выйдет в уикенд Дня президентов в США, традиционно сильный для супергеройских релизов. Изначально сиквел с Робертом Паттинсоном должен был появиться в прокате осенью 2027-го, однако студия Warner Bros. пересмотрела график. Об этом сообщает Deadline.
Перенос связан с перестановками внутри релизной сетки: научно-фантастический проект Джей Джей Абрамса «Великое запределье» занял прежнюю дату «Бэтмена» и теперь выйдет 1 октября 2027 года. По данным индустрии, после тестовых показов студия решила доработать фильм и подготовить IMAX-версии, что потребовало дополнительного времени на постпродакшн.
Сдвиг «Бэтмена 2» также объясняется производственными причинами: съемки продолжения были отложены примерно на пять месяцев, и новая дата дает Ривзу больше времени на монтаж и финализацию. Картина останется в формате IMAX и продолжит мрачную криминальную линию первой части, ставшей одним из ключевых хитов DC последних лет.
К своим ролям вернутся Роберт Паттинсон, Энди Серкис и Колин Фаррелл, а актерский состав пополнят Скарлетт Йоханссон, Себастьян Стэн, Джейми Лоусон и Чарльз Дэнс. На выбранные праздничные выходные у фильма уже есть конкуренты — проекты Disney и Sony, однако аналогичные даты ранее приносили успех «Черной пантере» и другим блокбастерам.
Перестановки происходят на фоне более широких изменений в Warner Bros., включая задержки сделки с Paramount и корректировку календаря релизов. В результате «Бэтмен 2» становится одним из ключевых проектов студии уже на 2028 год, получая дополнительное время на производство и усиление ожидания аудитории.