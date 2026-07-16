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Как снимали все сезоны сериала «Мажор»: закулисье съемочного процесса

Сериал «Мажор» получился насыщенным, причем не только по сюжету, но и по интенсивности съемочного процесса. Рассказываем, как его снимали и что скрывалось за кадром
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из сериала Мажор
Кадр из сериала «Мажор»

Сериал «Мажор» стал одним из самых заметных российских проектов последних лет, объединив криминальную драму, детективную интригу и историю личного преображения главного героя. В центре сюжета — Игорь Соколовский, сын влиятельного бизнесмена, который привык жить без ограничений и ответственности. После серьезных проблем он устраивается работать в полицию. Главную роль в сериале исполнил Павел Прилучный, а образ избалованного мажора, которому предстоит пройти путь от легкомысленного наследника до настоящего профессионала, быстро полюбился зрителям.

За несколько лет проект получил продолжение в виде нескольких сезонов, а история героев вышла за рамки сериального формата. На основе «Мажора» были сняты полнометражные фильмы — «Мажор. Фильм», «Мажор в Сочи» и «Мажор в Дубае», которые продолжили развитие знакомой истории и позволили создателям показать ее в более масштабном формате. Но за напряженными расследованиями, динамичными сценами и яркими экранными моментами стояла большая работа съемочной группы. Каждый сезон требовал тщательной подготовки, новых локаций и сложных постановочных решений. Рассказываем, как проходили съемки «Мажора», какие трудности возникали у команды и что осталось за кадром популярного проекта.

Особенности съемочного процесса

Съемки «Мажора» с самого начала были масштабным процессом, в котором сочетались сложные постановочные сцены, большое количество локаций и напряженный рабочий график. Создателям сериала приходилось учитывать не только требования сюжета, но и особенности работы с экшен-эпизодами, актерским составом и технической командой. 

У каждого сезона была своя локация

Кадр из сериала Мажор
Кадр из сериала «Мажор»

Одной из особенностей съемочного процесса «Мажора» стала широкая география проекта. 

Первый сезон сериала снимали в Киеве. Именно там создавалась атмосфера первых серий, где зрители знакомились с Игорем Соколовским и его непростым переходом от привычной жизни к работе в полиции.

Второй сезон полностью перенесли в Россию: основные съемки проходили в Санкт-Петербурге, а отдельные сцены снимали в Москве. Работа в северной столице стала настоящим испытанием для актеров и съемочной группы. Зимние эпизоды приходилось снимать при температуре около –30 °C и высокой влажности. Актеры использовали специальные грелки, чтобы сохранять тепло во время долгих дублей и не сбиваться во время диалогов.

Для съемок третьего сезона команда вновь отправилась в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, где съемки проходили, в том числе, в Лодейном Поле. Кроме того, часть материала создали в Тернополе на западе Украины. 

Четвертый сезон снимали в Москве, Химках и Сочи. Создатели продолжили экспериментировать с локациями, сочетая городскую атмосферу столицы с южными пейзажами. А полнометражный фильм «Мажор в Дубае» стал самым масштабным по географии проектом: съемки проходили в Арабских Эмиратах.

Почти все трюки Павел Прилучный выполнял самостоятельно

Кадр со съемок сериала Мажор
Кадр со съемок сериала «Мажор»

Павел Прилучный в «Мажоре» не просто играл сцены с экшеном, но и часто самостоятельно выполнял сложные трюки. Актер был подготовлен к такой работе: в прошлом он занимался боксом и имеет звание кандидата в мастера спорта, поэтому физические нагрузки на съемочной площадке не стали для него неожиданностью.

При подготовке трюковых сцен Прилучный работал вместе с постановщиком Владимиром Орловым, который имел большой опыт в создании экшен-эпизодов. За его плечами — работа над крупными международными проектами, в том числе над фильмами «Пираты Карибского моря» и «Чужой 4».

Однако даже серьезная подготовка не исключала неожиданных ситуаций. Например, во время съемок эпизода с пожарной машиной из-за оставшейся в баке воды автомобиль не смог вовремя остановиться и оказался всего в 20 сантиметрах от камеры. К счастью, обошлось без последствий, но момент стал одним из самых напряженных для съемочной группы.

Не менее запоминающейся стала история со спорткаром Chevrolet Corvette. Прилучный признавался, что поначалу садился за руль машины с осторожностью, опасаясь повредить ее. В итоге в последний день съемок трюка управление взял на себя владелец машины, но не справился с маневром: автомобиль закрутило, после чего он врезался в забор. Никто из участников сцены не пострадал, однако сам Corvette получил серьезные повреждения.

На площадке случались и нелепые ситуации. Во время одной из ночных смен на кладбище, которая стала для команды уже третьей подряд, Прилучный снимал крупный план сцены, где его герой поднимается с земли. В какой-то момент актер заметил за оператором людей в необычной одежде и сначала решил, что из-за усталости ему показалось. Позже выяснилось, что это были местные жители, которые действительно иногда гуляли по территории кладбища и не представляли никакой угрозы.

Актеры и съемочная группа сдружились во время съемок

Кадр со съемок сериала Мажор
Кадр со съемок сериала «Мажор»

За время работы над «Мажором» актеры и съемочная команда успели стать сплоченной группой. Долгие смены, постоянные переезды и совместная работа над сложными сценами сблизили участников проекта настолько, что общение не ограничивалось только съемочной площадкой.

Во время производства первого сезона актеры и команда старались селиться рядом друг с другом, поэтому даже просили размещать их номера в отелях по соседству. А к съемкам второго сезона отношения стали еще более близкими: участники проекта хотели жить под одной крышей, чтобы проводить вместе не только рабочее время, но и свободные часы.

Такая атмосфера помогала создавать комфортные условия на площадке и поддерживать командный дух, который стал одной из особенностей работы над сериалом.

Другие интересные факты о съемках

Кадр из сериала Мажор
Кадр из сериала «Мажор»

За несколько сезонов работы над «Мажором» у съемочной группы накопилось немало историй, которые остались за пределами экрана.

  • Во время работы над эпизодом, где спецназ освобождает заложников в аптеке, на площадке было много выстрелов и спецэффектов. Обстановка выглядела настолько реалистично, что местные жители решили, будто происходит настоящая криминальная разборка, и вызвали полицию. Съемочной группе пришлось объяснять правоохранителям, что это всего лишь постановочная сцена.

  • Для первого сезона «Мажора» к работе над музыкальным оформлением привлекли участников британской рок-группы Alt-J. Их участие стало одной из необычных деталей производства сериала и добавило проекту международного звучания.

  • При подготовке проекта для международного показа, в том числе на Netflix, «Мажора» локализовали как Silver Spoon («Серебряная ложка»). Такое название было выбрано, чтобы иностранным зрителям было проще понять характеристику главного героя и смысл слова «мажор», которое не имеет прямого аналога в других языках.

О чем сериал «Мажор»

Кадр из сериала Мажор
Кадр из сериала «Мажор»

В центре сюжета «Мажора» — история Игоря Соколовского, молодого наследника крупного состояния, который привык получать от жизни все без особых усилий. Получив престижное юридическое образование, он так и не начал строить карьеру, предпочитая проводить время в развлечениях и не задумываться о последствиях своих поступков.

Однажды все изменилось. Пытаясь защитить друга, Игорь вступил в конфликт с полицейским и в результате оказался в центре серьезного скандала. Отец решил преподать сыну урок: лишил его привычных привилегий и отправил работать в полицию — в отделение, где к появлению избалованного мажора отнеслись без особого энтузиазма.

Коллеги не приняли Игоря и считали его человеком, который не знает настоящей жизни. Оказавшись в непривычной среде, герой был вынужден заново учиться ответственности, работать в команде и доказывать, что за внешним образом богатого бездельника может скрываться другой человек. Постепенно служба в полиции стала для него не только испытанием, но и возможностью измениться и разобраться в себе.