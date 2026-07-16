Сериал «Мажор» стал одним из самых заметных российских проектов последних лет, объединив криминальную драму, детективную интригу и историю личного преображения главного героя. В центре сюжета — Игорь Соколовский, сын влиятельного бизнесмена, который привык жить без ограничений и ответственности. После серьезных проблем он устраивается работать в полицию. Главную роль в сериале исполнил Павел Прилучный, а образ избалованного мажора, которому предстоит пройти путь от легкомысленного наследника до настоящего профессионала, быстро полюбился зрителям.
За несколько лет проект получил продолжение в виде нескольких сезонов, а история героев вышла за рамки сериального формата. На основе «Мажора» были сняты полнометражные фильмы — «Мажор. Фильм», «Мажор в Сочи» и «Мажор в Дубае», которые продолжили развитие знакомой истории и позволили создателям показать ее в более масштабном формате. Но за напряженными расследованиями, динамичными сценами и яркими экранными моментами стояла большая работа съемочной группы. Каждый сезон требовал тщательной подготовки, новых локаций и сложных постановочных решений. Рассказываем, как проходили съемки «Мажора», какие трудности возникали у команды и что осталось за кадром популярного проекта.
Особенности съемочного процесса
Съемки «Мажора» с самого начала были масштабным процессом, в котором сочетались сложные постановочные сцены, большое количество локаций и напряженный рабочий график. Создателям сериала приходилось учитывать не только требования сюжета, но и особенности работы с экшен-эпизодами, актерским составом и технической командой.
У каждого сезона была своя локация
Одной из особенностей съемочного процесса «Мажора» стала широкая география проекта.
Первый сезон сериала снимали в Киеве. Именно там создавалась атмосфера первых серий, где зрители знакомились с Игорем Соколовским и его непростым переходом от привычной жизни к работе в полиции.
Второй сезон полностью перенесли в Россию: основные съемки проходили в Санкт-Петербурге, а отдельные сцены снимали в Москве. Работа в северной столице стала настоящим испытанием для актеров и съемочной группы. Зимние эпизоды приходилось снимать при температуре около –30 °C и высокой влажности. Актеры использовали специальные грелки, чтобы сохранять тепло во время долгих дублей и не сбиваться во время диалогов.
Для съемок третьего сезона команда вновь отправилась в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, где съемки проходили, в том числе, в Лодейном Поле. Кроме того, часть материала создали в Тернополе на западе Украины.
Четвертый сезон снимали в Москве, Химках и Сочи. Создатели продолжили экспериментировать с локациями, сочетая городскую атмосферу столицы с южными пейзажами. А полнометражный фильм «Мажор в Дубае» стал самым масштабным по географии проектом: съемки проходили в Арабских Эмиратах.
Почти все трюки Павел Прилучный выполнял самостоятельно
Павел Прилучный в «Мажоре» не просто играл сцены с экшеном, но и часто самостоятельно выполнял сложные трюки. Актер был подготовлен к такой работе: в прошлом он занимался боксом и имеет звание кандидата в мастера спорта, поэтому физические нагрузки на съемочной площадке не стали для него неожиданностью.
При подготовке трюковых сцен Прилучный работал вместе с постановщиком Владимиром Орловым, который имел большой опыт в создании экшен-эпизодов. За его плечами — работа над крупными международными проектами, в том числе над фильмами «Пираты Карибского моря» и «Чужой 4».
Однако даже серьезная подготовка не исключала неожиданных ситуаций. Например, во время съемок эпизода с пожарной машиной из-за оставшейся в баке воды автомобиль не смог вовремя остановиться и оказался всего в 20 сантиметрах от камеры. К счастью, обошлось без последствий, но момент стал одним из самых напряженных для съемочной группы.
Не менее запоминающейся стала история со спорткаром Chevrolet Corvette. Прилучный признавался, что поначалу садился за руль машины с осторожностью, опасаясь повредить ее. В итоге в последний день съемок трюка управление взял на себя владелец машины, но не справился с маневром: автомобиль закрутило, после чего он врезался в забор. Никто из участников сцены не пострадал, однако сам Corvette получил серьезные повреждения.
На площадке случались и нелепые ситуации. Во время одной из ночных смен на кладбище, которая стала для команды уже третьей подряд, Прилучный снимал крупный план сцены, где его герой поднимается с земли. В какой-то момент актер заметил за оператором людей в необычной одежде и сначала решил, что из-за усталости ему показалось. Позже выяснилось, что это были местные жители, которые действительно иногда гуляли по территории кладбища и не представляли никакой угрозы.
Актеры и съемочная группа сдружились во время съемок
За время работы над «Мажором» актеры и съемочная команда успели стать сплоченной группой. Долгие смены, постоянные переезды и совместная работа над сложными сценами сблизили участников проекта настолько, что общение не ограничивалось только съемочной площадкой.
Во время производства первого сезона актеры и команда старались селиться рядом друг с другом, поэтому даже просили размещать их номера в отелях по соседству. А к съемкам второго сезона отношения стали еще более близкими: участники проекта хотели жить под одной крышей, чтобы проводить вместе не только рабочее время, но и свободные часы.
Такая атмосфера помогала создавать комфортные условия на площадке и поддерживать командный дух, который стал одной из особенностей работы над сериалом.
Другие интересные факты о съемках
За несколько сезонов работы над «Мажором» у съемочной группы накопилось немало историй, которые остались за пределами экрана.
Во время работы над эпизодом, где спецназ освобождает заложников в аптеке, на площадке было много выстрелов и спецэффектов. Обстановка выглядела настолько реалистично, что местные жители решили, будто происходит настоящая криминальная разборка, и вызвали полицию. Съемочной группе пришлось объяснять правоохранителям, что это всего лишь постановочная сцена.
Для первого сезона «Мажора» к работе над музыкальным оформлением привлекли участников британской рок-группы Alt-J. Их участие стало одной из необычных деталей производства сериала и добавило проекту международного звучания.
При подготовке проекта для международного показа, в том числе на Netflix, «Мажора» локализовали как Silver Spoon («Серебряная ложка»). Такое название было выбрано, чтобы иностранным зрителям было проще понять характеристику главного героя и смысл слова «мажор», которое не имеет прямого аналога в других языках.
О чем сериал «Мажор»
В центре сюжета «Мажора» — история Игоря Соколовского, молодого наследника крупного состояния, который привык получать от жизни все без особых усилий. Получив престижное юридическое образование, он так и не начал строить карьеру, предпочитая проводить время в развлечениях и не задумываться о последствиях своих поступков.
Однажды все изменилось. Пытаясь защитить друга, Игорь вступил в конфликт с полицейским и в результате оказался в центре серьезного скандала. Отец решил преподать сыну урок: лишил его привычных привилегий и отправил работать в полицию — в отделение, где к появлению избалованного мажора отнеслись без особого энтузиазма.
Коллеги не приняли Игоря и считали его человеком, который не знает настоящей жизни. Оказавшись в непривычной среде, герой был вынужден заново учиться ответственности, работать в команде и доказывать, что за внешним образом богатого бездельника может скрываться другой человек. Постепенно служба в полиции стала для него не только испытанием, но и возможностью измениться и разобраться в себе.