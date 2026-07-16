На площадке случались и нелепые ситуации. Во время одной из ночных смен на кладбище, которая стала для команды уже третьей подряд, Прилучный снимал крупный план сцены, где его герой поднимается с земли. В какой-то момент актер заметил за оператором людей в необычной одежде и сначала решил, что из-за усталости ему показалось. Позже выяснилось, что это были местные жители, которые действительно иногда гуляли по территории кладбища и не представляли никакой угрозы.