Шоу Меган Маркл попало в список номинантов премии «Эмми»

Кулинарное шоу Меган Маркл поборется за престижную телевизионную награду. Проект «С любовью, Меган» попал в список номинантов премии «Эмми». Информация об этом опубликована на официальном сайте премии.
Шоу герцогини Сассекской заявили в категории «Выдающаяся программа о стиле жизни». Эта номинация отмечает лучшие достижения в области телевизионного контента.
Сама Меган Маркл уже отреагировала на новость.
«Огромные поздравления замечательной съемочной группе, продюсерам и команде, работавшим над сериалом “С любовью, Меган”. Мы номинированы на премию “Эмми”», — написала знаменитость в соцсетях.
Ранее была раскрыта настоящая причина встречи Карла III с принцем Гарри и Меган Маркл.