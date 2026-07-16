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Звезда сериала «Постучись в мою дверь» примерила вечерний образ с голой спиной

Актриса Ханде Эрчел появилась на публике в топе с голой спиной
Ханде Эрчел на премьере фильма «Два мира, одно желание» в Москве, фото: пресс-служба
Ханде Эрчел на премьере фильма «Два мира, одно желание» в Москве, фото: пресс-служба

Звезда турецкого сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел появилась на публике в эффектном вечернем наряде. Кадрами актриса поделилась в соцсети.

Для выхода знаменитость выбрала черный топ с открытой спиной и юбку с леопардовым принтом. Дополнили лук босоножки на устойчивом каблуке и часы. Волосы Эрчел оставила распущенными, а на лице сделала вечерний макияж. На одном из снимков она запечатлена за съемкой заката.

Ханде Эрчел / фото: соцсети
Ханде Эрчел / фото: соцсети

Широкую известность актрисе принесла роль Эды Йылдыз в проекте «Постучись в мою дверь». Кроме того, она снималась в таких картинах, как «Королек — птичка певчая», «Любовь не понимает слов», «Кольцо», «Черная жемчужина» и «Совершенно другой».

Ранее Ханде Эрчел в необычном платье снялась на Неделе моды в Париже.