Звезда турецкого сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел появилась на публике в эффектном вечернем наряде. Кадрами актриса поделилась в соцсети.
Для выхода знаменитость выбрала черный топ с открытой спиной и юбку с леопардовым принтом. Дополнили лук босоножки на устойчивом каблуке и часы. Волосы Эрчел оставила распущенными, а на лице сделала вечерний макияж. На одном из снимков она запечатлена за съемкой заката.
Широкую известность актрисе принесла роль Эды Йылдыз в проекте «Постучись в мою дверь». Кроме того, она снималась в таких картинах, как «Королек — птичка певчая», «Любовь не понимает слов», «Кольцо», «Черная жемчужина» и «Совершенно другой».
Ранее Ханде Эрчел в необычном платье снялась на Неделе моды в Париже.