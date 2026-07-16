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Умерла мексиканская актриса Эльса Агирре

Ей было 95 лет
Эльса Агирре
Эльса АгирреИсточник: Legion-Media.ru

МЕХИКО, 15 июля. /ТАСС/. Мексиканская актриса Эльса Агирре умерла в возрасте 95 лет. Об этом сообщила Национальная ассоциация исполнителей Мексики (ANDI).

«Национальная ассоциация исполнителей, ее правление и комитет по надзору сообщают о скоропостижной кончине нашей коллеги Эльсы Агирре», — говорится в публикации ассоциации в Х.

В организации добавили, что Агирре была одной из самых культовых и знаковых актрис золотого века мексиканского кинематографа. За свою карьеру она снялась в более чем 40 фильмах.

Причина смерти актрисы не раскрывается.