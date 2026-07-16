В сети появился первый трейлер биографической драмы «Рокки — это я», посвященной созданию культового фильма 1976 года и непростому пути Сильвестра Сталлоне к главной роли, сделавшей его мировой звездой. Образ молодого актера на экране воплотил Энтони Ипполито.
Картина переносит зрителя в начало 1970-х — период, когда Сталлоне еще не имел статуса голливудской звезды и перебивался эпизодическими ролями. Именно тогда он написал сценарий о боксере Рокки Бальбоа — аутсайдере, получившем шанс выйти на ринг против чемпиона мира и доказать собственную ценность.
Ключевым конфликтом фильма становится противостояние Сталлоне и студий: продюсеры были готовы купить сценарий, но настаивали на более известном актере в главной роли. Сталлоне отказался продавать историю без условия сыграть Рокки сам, несмотря на финансовые трудности и давление индустрии.
«Рокки — это я» показывает путь от отвергнутого сценария до создания одной из самых знаковых спортивных драм в истории кино. Лента акцентирует внимание на риске, на который пошел актер ради персонажа, ставшего определяющим для его карьеры.
Помимо Ипполито, в фильме снялись Стефан Джеймс (Карл Уэзерс), АннаСофия Робб (Саша Чак), а также Мэтт Диллон, Пи Джей Бирн и Тоби Кеббел. Режиссером выступил лауреат «Оскара» Питер Фаррелли («Зеленая книга»).