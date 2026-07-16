Картина переносит зрителя в начало 1970-х — период, когда Сталлоне еще не имел статуса голливудской звезды и перебивался эпизодическими ролями. Именно тогда он написал сценарий о боксере Рокки Бальбоа — аутсайдере, получившем шанс выйти на ринг против чемпиона мира и доказать собственную ценность.