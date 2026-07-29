Перед зрителями разворачивается одновременно детективная, комедийная и трогательная семейная история. Накануне Нового 1998 года талантливый, но крайне невезучий взломщик Владимир Березкин выходит из колонии на короткую побывку и почти сразу оказывается в безвыходном положении: он теряет деньги, доверенные ему криминальным авторитетом. Попытка ограбить квартиру состоятельной банкирши заканчивается неожиданно — преступника ловит не полиция, а десятилетняя дочь хозяйки. Девочка предлагает необычную сделку: Березкин должен ограбить банк ее матери, чтобы заставить постоянно занятую женщину наконец уделить внимание семье. Постепенно авантюрная история превращается в теплую новогоднюю сказку о любви, доверии и втором шансе. В статье рассказываем, как снимали фильм «Бедная Саша» и другие интересные подробности.
Особенности съемочного процесса
Несмотря на внешнюю легкость, создание «Бедной Саши» оказалось весьма необычным для российского кино конца 1990-х. Команда работала в непривычном темпе, режиссер вложил в фильм личные семейные отсылки, а многие детали, незаметные зрителю, придают картине особое очарование.
Название фильма связано с семьей режиссера
Первоначально картина носила рабочее название «Девочка и вор». Но режиссер Тигран Кеосаян решил отказаться от него. В итоге фильм получил название «Бедная Саша» — в честь его дочери Александры.
Такое решение стало своеобразной семейной традицией. Кеосаян не скрывал своего уважения к творческому наследию отца — режиссера Эдмонда Кеосаяна, создавшего легендарных «Неуловимых мстителей». Поэтому в новой работе появилось сразу несколько своеобразных «пасхалок», адресованных знаменитой картине.
В фильме появились отсылки к «Неуловимым мстителям»
Одной из самых заметных связей стал актер Борис Сичкин. В «Неуловимых мстителях» он сыграл обаятельного Бубу Касторского, а в «Бедной Саше» исполнил роль интеллигентного бездомного Аристарха.
Даже некоторые комедийные эпизоды перекликаются между собой. Например, сцена, в которой герой Сичкина оглушает противника со словами новогоднего поздравления, явно напоминает эпизод из классического советского фильма.
Съемки проходили в необычном темпе
Для отечественного кинопроизводства конца 1990-х график оказался практически революционным. Команда работала по западной модели: если сцену не успевали снять днем, съемки продолжались ночью.
Такой режим позволил завершить производство в сжатые сроки, сохранив при этом динамику работы всей съемочной группы.
Роскошные интерьеры оказались настоящими
Чтобы добиться максимальной достоверности, создатели практически отказались от строительства декораций. Интерьеры квартиры состоятельной банкирши снимали не в павильонах, а в реальных московских квартирах, принадлежавших обеспеченным владельцам.
Благодаря этому фильм получил характерную атмосферу конца 1990-х, которая сегодня воспринимается уже как исторический документ своей эпохи.
Большую часть снега пришлось создавать искусственно
Хотя действие фильма происходит накануне Нового года, съемки стартовали задолго до зимних праздников. Настоящего снега на улицах Москвы тогда было недостаточно, поэтому кинематографистам пришлось активно использовать искусственный снег, создавая праздничную атмосферу вручную.
Когда проходили съемки фильма «Бедная Саша»
Работа над картиной проходила в 1997 году — за несколько месяцев до ее телевизионной премьеры. Создатели торопились успеть закончить фильм к новогоднему эфиру, поэтому производство велось очень интенсивно.
События фильма разворачиваются в последние дни 1997 года, а сама премьера состоялась незадолго до наступления нового, 1998-го. Позже «Бедная Саша» быстро превратилась в одну из самых популярных праздничных телевизионных картин и до сих пор регулярно появляется в новогодней сетке вещания.
Какие сложности возникли в процессе съемок
Хотя производство фильма прошло без серьезных технических проблем, судьба проекта едва не изменилась еще до начала съемок.
Главной неожиданностью стала трагическая гибель Елены Майоровой. Она первоначально была утверждена на роль матери Саши — успешной банкирши Ольги Васильевны. Но всего за несколько дней до начала съемок актриса получила тяжелые ожоги в результате несчастного случая и вскоре скончалась в больнице.
Создателям пришлось в экстренном порядке искать замену. В результате роль досталась Вере Глаголевой, которая сумела создать совершенно иной, но не менее убедительный образ успешной женщины, разрывающейся между карьерой и заботой о дочери.
Еще одной особенностью стала работа с юной исполнительницей главной роли Юлей Черновой. Несмотря на возраст, она уверенно выдерживала насыщенный съемочный график. Позднее Александр Збруев признавался, что был поражен ее профессионализмом и называл партнершу «маленькой мудрой женщиной».
Кто сыграл в фильме «Бедная Саша»
Одной из сильнейших сторон фильма стал актерский ансамбль. Тигран Кеосаян собрал на площадке признанных звезд советского и российского кино, а рядом с ними органично смотрелась начинающая актриса Юлия Чернова.
Главную роль обаятельного неудачника Владимира Березкина исполнил Александр Збруев. За эту работу актер получил приз «Кинотавра» в номинации «Лучшая мужская роль».
Образ Саши воплотила Юля Чернова. Ее искренняя и одновременно взрослая игра принесла юной актрисе приз Большого детского жюри Международного кинофестиваля «Артек».
Роль успешной банкирши Ольги Васильевны сыграла Вера Глаголева. Компанию ей составили Борис Сичкин, Ольга Волкова, Валерий Гаркалин, Армен Джигарханян, Нина Русланова, Спартак Мишулин, Анатолий Журавлев и многие другие известные актеры.
Интересные факты о фильме «Бедная Саша»
За годы существования картина успела обрасти множеством любопытных историй, многие из которых известны только самым преданным поклонникам фильма.
Александр Збруев настолько тепло относился к Юле Черновой, что за время съемок они стали настоящими друзьями. Актер неоднократно отмечал ее удивительную выдержку и профессионализм.
После выхода фильма Юлия Чернова получила престижную детскую кинонаграду, но в дальнейшем не стала звездой большого кино и снималась преимущественно в сериалах.
В течение долгого времени многие были уверены, что Юлия Чернова — дочь юмориста Яна Арлазорова. Поводом стала безобидная шутка самого артиста, который однажды в разговоре с журналистами представил девочку своей дочерью. Позже эта история разошлась по многочисленным публикациям.
В картине почти отсутствует оригинальный саундтрек. Вместо него звучит классическая музыка, в том числе знаменитый концерт «Зима» из цикла «Времена года» Антонио Вивальди в исполнении скрипача Гидона Кремера. Кроме того, в фильме можно услышать песни Александра Шевченко, Алены Свиридовой и Игоря Саруханова.
Фильм получил сразу несколько престижных наград: Александр Збруев был отмечен на фестивале «Кинотавр», сама картина завоевала премию ТЭФИ как лучший игровой фильм, а Юля Чернова получила специальный приз детского жюри кинофестиваля «Артек».
Несмотря на то что «Бедная Саша» создавалась как телевизионный проект, со временем она стала одним из символов новогоднего российского кино и уже много лет входит в число фильмов, без которых многие зрители не представляют зимние праздники.