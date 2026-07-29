Перед зрителями разворачивается одновременно детективная, комедийная и трогательная семейная история. Накануне Нового 1998 года талантливый, но крайне невезучий взломщик Владимир Березкин выходит из колонии на короткую побывку и почти сразу оказывается в безвыходном положении: он теряет деньги, доверенные ему криминальным авторитетом. Попытка ограбить квартиру состоятельной банкирши заканчивается неожиданно — преступника ловит не полиция, а десятилетняя дочь хозяйки. Девочка предлагает необычную сделку: Березкин должен ограбить банк ее матери, чтобы заставить постоянно занятую женщину наконец уделить внимание семье. Постепенно авантюрная история превращается в теплую новогоднюю сказку о любви, доверии и втором шансе. В статье рассказываем, как снимали фильм «Бедная Саша» и другие интересные подробности.